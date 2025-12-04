新莊棒球場旁驚現2公尺天坑！路基全掏空 工務局封路修補
[Newtalk新聞] 新北市新莊區復興路一段附近今（4）日上午突然發生地面下陷，冒出巨大天坑，深度約2公尺讓周遭路人嚇壞，急忙通報相關單位到場．轄區新莊分局抵達後隨即拉起封鎖線管制，並同步通報區公所等權責單位到場處置，以避免危害擴大。
新莊復興路一段出現天坑約有2公尺深，工務局人員獲報後初步勘驗，下面路基已經被掏空，恐影響附近居民及行車行人安危，目前工務局已對該路段實施緊急封路並展開搶修作業，著手釐清確切的掏空原因並進行回填修復。
由於天坑出現時正值上班尖峰時段，復興路周邊車流量大，且天坑附近就是新莊棒球場，警方已拉起封鎖線，現場實施交通疏導，採取動線管制措施，警方提醒用路人放慢車速、遵從警察指揮，以維護通行安全。
