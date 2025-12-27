新莊榮華路污水管線精準修復

新莊區榮華路一段污水管線異常，污水輸送功能受影響。（圖：新北市水利局提供）

新北市新莊區榮華路一段的污水管線因長期反覆堵塞，經多次清疏仍無法徹底改善。考量周邊大樓住戶持續增加，原有管線恐難以負荷日後大量的污水排放，新北水利局遂決定辦理污水管線改善工程，已於今年七月進場施作，並在十一月中旬順利完工。

水利局長宋德仁表示，這次污水管線修復可說是一項工程大挑戰。現場施工受限於空間狹窄、再加上台電、瓦斯管、自來水管、電信光纖電纜等既有道路民生管線密布，且管線深度深達七公尺（約兩層樓高），並緊鄰昌平國小和頭前國中，施工時必須將交通和學童的安全放在第一位。

宋德仁指出，現場環境複雜，若採傳統大面積挖開馬路的方式，勢必造成嚴重的交通壅塞、噪音及環境衝擊。因此，為了維護周邊居民與學區的正常生活，水利局與施工團隊研議後，決定採鋼套管內人工挖掘方式，透過鋼環輔助推進，一節一節前進，成功完成新舊管段接合作業，讓污水輸送功能順利恢復。

宋德仁說明，這種人工推進作業非常辛苦，也比較危險。我們的工程人員必須進入直徑80公分鋼環中，用人工方式一吋一吋地挖土前進，同時還得保持極高的精準度，才能確保新舊管線能完美對接。更麻煩的是，因為挖得深，施工過程中還不斷有地下水湧入，需一邊處理積水、一邊繼續挖掘。儘管條件很艱難，但所有工程人員都堅守崗位、細心操作，最終順利完成了這項艱鉅的任務。

水利局表示，新莊榮華路一段的污水管已在十一月中旬順利修復，這次工程不僅確保了該區域污水排放的長遠穩定，也解決了居民長期以來的堵塞困擾。同時感謝當地居民與學校師生在施工期間的體諒與配合。