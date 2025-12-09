新莊汽車鍍膜推薦 專業職人工藝讓愛車回歸原廠亮麗質感

新莊專業車漆美容施工案例，展現鍍膜防護層細緻光澤感（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

生活中心/綜合報導

新莊汽車鍍膜推薦 保護愛車光澤的第一步

當愛車的表面出現刮損、蒙上汙漬，再亮麗的外觀，此時也得大打折扣。正因如此，汽車鍍膜與專業美容保養便成為許多車主維護愛車光澤的關鍵。2012年，來自電子業的詹店長，由於受到車身鍍膜後光可鑑人、熠熠生輝的模樣吸引，於是毅然轉身投入新北汽車美容領域，開創了屬於自己的新莊鍍膜品牌故事。

新莊汽車精緻鍍膜品牌專業處理細節，確保每一寸車體漆面均勻覆膜（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新北專業汽車鍍膜 職人引入日本高級技術

這位新北車體鍍膜職人回憶，當時鍍膜技術在台灣仍未成熟，市面上資訊有限，他卻在一次親身體驗中留下了深刻的印象。「那個時候，很難想像車子還可以變回接近原廠的質感，真的很驚艷。」為了深入了解這項技術，詹店長深入鑽研媲美航太等級的日本專業鍍膜技術。在完成培訓後，他隨即創立新莊汽車美容工作室膜特頂級美車工藝，用自己雙手打造出屬於台灣車主的專業汽車美容服務。

廣告 廣告

新北汽車拋光成果，展現鏡面亮度提升效（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

展現極致美車工藝 新北汽車美容品牌故事

取名為膜特，不只是台灣人最愛的趣味諧音哏，更反映了這間新莊汽機車鍍膜品牌的核心理念：讓每一台愛車都能像伸展台上的超模一樣，在街頭閃閃發亮，吸引所有目光。從車漆拋亮到刮痕修復，每一個環節都務求做到最好，打造職人等級的新北車體美容保養體驗。

日本進口膜料結合精密拋光工法，展現新莊車漆保養品牌專業實力（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新北汽機車美容市場觀察 技術與信任成關鍵

深耕十三年，詹店長對於新北汽車鍍膜產業也有著十分敏銳的觀察。他分析，隨著車漆技術的演進與車主保養觀念的提升，鍍膜市場也在逐漸成長。而在這個領域，每家店的材料與工法都有所不同，是否能成為新北汽機車清潔美容的日常選擇，關鍵在於是否能以專業技術與誠意，贏得顧客的信任。

未來，詹店長計畫擴大服務項目，導入厚膜包覆技術，將這間新莊汽車鍍膜工作室打造成全方位的專業汽車美容品牌。在他的心中，車不只是交通工具，更是陪伴車主日常作息、展現個性的生活夥伴。而新北鍍膜品牌膜特頂級美車工藝要做的，就是讓這分陪伴，永遠保持閃耀如新。



想更了解【膜特】的服務與施工細節？以下整理車主最常詢問的常見問題



Q1：【膜特頂級美車工藝】提供哪些汽車美容服務？

A：該品牌提供微美容、小美容與大美容三種等級方案，從車漆拋亮、太陽紋修復到鏡面還原皆可選擇，並同時提供新莊機車鍍膜美容服務。

Q2：鍍膜施工時間與保固期限各是多久？

A：【膜特頂級美車工藝】提供的新莊車體專業鍍膜流程約需 8 至 16 小時，依車況與項目而定。品牌提供半年至兩年不等的保固方案，保障車主的鍍膜品質與耐久度。

Q3：使用的鍍膜材料與品質有何特色？

A：新北汽車拋光美容品牌【膜特】採用日本進口高品質膜料，具備優異防護與光澤表現，能有效提升車漆亮度與抗汙能力，是許多新莊車主信賴的選擇。

Q4：消費流程與付款方式方便嗎？

A：施工以預約制為主，店內設有舒適休息區，並提供現金、刷卡、台灣 Pay 及轉帳多元付款方式，讓顧客體驗更輕鬆便利。



【膜特頂級美車工藝】

地址：新北市新莊區中正路612-1號

聯絡電話：02-2901-0880

官方網站：https://rink.cc/j799t

官方 Facebook：https://rink.cc/xo9kh

官方LINE：https://rink.cc/enwz2

Google 地圖：https://rink.cc/ec5zi

更多資訊：https://rink.cc/mqtuu

（最新資訊請以商家公告為準）