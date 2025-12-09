新莊汽車鍍膜推薦 專業職人工藝讓愛車回歸原廠亮麗質感
生活中心/綜合報導
新莊汽車鍍膜推薦 保護愛車光澤的第一步
當愛車的表面出現刮損、蒙上汙漬，再亮麗的外觀，此時也得大打折扣。正因如此，汽車鍍膜與專業美容保養便成為許多車主維護愛車光澤的關鍵。2012年，來自電子業的詹店長，由於受到車身鍍膜後光可鑑人、熠熠生輝的模樣吸引，於是毅然轉身投入新北汽車美容領域，開創了屬於自己的新莊鍍膜品牌故事。
新北專業汽車鍍膜 職人引入日本高級技術
這位新北車體鍍膜職人回憶，當時鍍膜技術在台灣仍未成熟，市面上資訊有限，他卻在一次親身體驗中留下了深刻的印象。「那個時候，很難想像車子還可以變回接近原廠的質感，真的很驚艷。」為了深入了解這項技術，詹店長深入鑽研媲美航太等級的日本專業鍍膜技術。在完成培訓後，他隨即創立新莊汽車美容工作室膜特頂級美車工藝，用自己雙手打造出屬於台灣車主的專業汽車美容服務。
展現極致美車工藝 新北汽車美容品牌故事
取名為膜特，不只是台灣人最愛的趣味諧音哏，更反映了這間新莊汽機車鍍膜品牌的核心理念：讓每一台愛車都能像伸展台上的超模一樣，在街頭閃閃發亮，吸引所有目光。從車漆拋亮到刮痕修復，每一個環節都務求做到最好，打造職人等級的新北車體美容保養體驗。
新北汽機車美容市場觀察 技術與信任成關鍵
深耕十三年，詹店長對於新北汽車鍍膜產業也有著十分敏銳的觀察。他分析，隨著車漆技術的演進與車主保養觀念的提升，鍍膜市場也在逐漸成長。而在這個領域，每家店的材料與工法都有所不同，是否能成為新北汽機車清潔美容的日常選擇，關鍵在於是否能以專業技術與誠意，贏得顧客的信任。
未來，詹店長計畫擴大服務項目，導入厚膜包覆技術，將這間新莊汽車鍍膜工作室打造成全方位的專業汽車美容品牌。在他的心中，車不只是交通工具，更是陪伴車主日常作息、展現個性的生活夥伴。而新北鍍膜品牌膜特頂級美車工藝要做的，就是讓這分陪伴，永遠保持閃耀如新。
想更了解【膜特】的服務與施工細節？以下整理車主最常詢問的常見問題
Q1：【膜特頂級美車工藝】提供哪些汽車美容服務？
A：該品牌提供微美容、小美容與大美容三種等級方案，從車漆拋亮、太陽紋修復到鏡面還原皆可選擇，並同時提供新莊機車鍍膜美容服務。
Q2：鍍膜施工時間與保固期限各是多久？
A：【膜特頂級美車工藝】提供的新莊車體專業鍍膜流程約需 8 至 16 小時，依車況與項目而定。品牌提供半年至兩年不等的保固方案，保障車主的鍍膜品質與耐久度。
Q3：使用的鍍膜材料與品質有何特色？
A：新北汽車拋光美容品牌【膜特】採用日本進口高品質膜料，具備優異防護與光澤表現，能有效提升車漆亮度與抗汙能力，是許多新莊車主信賴的選擇。
Q4：消費流程與付款方式方便嗎？
A：施工以預約制為主，店內設有舒適休息區，並提供現金、刷卡、台灣 Pay 及轉帳多元付款方式，讓顧客體驗更輕鬆便利。
【膜特頂級美車工藝】
地址：新北市新莊區中正路612-1號
聯絡電話：02-2901-0880
官方網站：https://rink.cc/j799t
官方 Facebook：https://rink.cc/xo9kh
官方LINE：https://rink.cc/enwz2
Google 地圖：https://rink.cc/ec5zi
更多資訊：https://rink.cc/mqtuu
（最新資訊請以商家公告為準）
其他人也在看
義美公主不玩了！ 旗下尚鵬汽車年底分手SKODA
義美公主不玩了！ 旗下尚鵬汽車年底分手SKODAEBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 49
賓士大改款GLB曝光！空間更大更豪華 電動版先發 油電隨後來
海外賓士Mercedes-Benz正式帶來新一代 GLB，首波以電動車作為主打，並取代過去的EQB位置，維持過去5人、7人座車型配置，並預告後續將補上輕油電動力車型，展現賓士在油車、電車多元化戰略布局。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 20 小時前 ・ 1
【試駕】試過Tesla Model S Plaid之後明白為何受歡迎了
Tesla年中時帶來進行升級的Model S，除了提供冰霜藍新車色外，Model S Plaid亦配備碳纖維尾翼和標誌，然而在試駕過Model S Plaid後，終於了解為何Tesla如此受歡迎了。老實說在此之前對於Tesla的內裝設計與操作邏輯不太有好感，但直到試過Model S Plaid後，不僅態度轉變也了解到Tesla為何受歡迎了。 新款Model S Plaid在外觀方面外行人可能不會發現差異，但老司機一看就知道新款車型氣壩有進行調整，另外亦導入前、後下擾流和碳纖維尾翼，此外車頭也加入碳纖維標誌進行點綴，再來也新增冰霜藍色。透過上述小幅轉變升級都讓Model S Plaid外型更貼近千匹馬力，但若能比照Model Y造型設計或許會更理想。新款Model S Plaid新增冰霜藍新車色。氣壩有所調整，另配置前、後下擾流和碳纖維尾翼。車頭加入碳纖維標誌。配備21吋Velarium輪圈。坐進Model S Plaid發現座艙飾板材質出乎意料的好，儀表平台、前後車門上緣、門板、扶手等多處都採用軟質/皮質飾板包覆，縱使沒有華麗的鋪陳，但搭配簡單的線條設計，進而在冷冽科技中散發溫潤氛圍。Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 1
Citroën Basalt Vision於巴西正式亮相！低車身、視覺套件強化運動化形象
Citroen選擇在巴西2025聖保羅國際車展上，再度端出Basalt Vision概念車，以更具侵略性與更高辨識度的外觀設定，彰顯品牌在新興市場中推動跑旅設計語彙的企圖心，Basalt本身是Citroen專為南美與印度市場所打造的平價斜背跨界車，在訴求務實、節能與價格親民的前提下，仍希望保留一些年輕化與動感元素，而此次亮相的Basalt Vision概念便延續此方向，並將跑格視覺徹底放大。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台南驚悚車禍! 休旅車撞機車未停"捲輾騎士"
南部中心／林俊明、莊舒婷 台南報導台南永康發生一起驚悚車禍，一台一輛休旅車與一部機車發生碰撞，騎士倒地噴飛，不過最誇張的是，汽車不明原因竟繼續往前，直接將噴飛的騎士輾過，導致騎士人卡在車底動彈不得，嚇壞目擊民眾，警消到場後使用器材，將人脫困後趕緊送醫。救護人員到場，使用破壞器材和千斤頂讓車底騎士脫困。（圖／記者爆料網）民眾行車紀錄器拍下，休旅車準備右轉，結果卻與機車發生了碰撞，騎士噴飛數公尺，不過下一秒。目擊民眾說，窩喔，啊啊啊，窩喔，他輾過去他欸，對啊。只不過這車輛撞人後居然沒停下，而是繼續往前開，直接將倒地的騎士輾了過去，驚悚畫面讓目擊民眾真的快嚇壞。目擊民眾說，喔買尬怎麼辦，窩，好扯喔，完蛋了完蛋了，那個人也嚇死了。警消獲報之後，火速抵達現場，只見騎士還卡在休旅車車底下，動彈不得，周圍還聚集了圍觀民眾。救護人員說，注意喔，幫我拉一下，啊，等等等等，長背板長背板。眾人合力使用破壞器材和千斤頂等工具，將車輛稍微升起來，才終於讓騎士脫困。救護人員說，頸部固定一下，他的手，下巴，手，注意，一二三。台南市永康發生驚悚車禍，騎士與汽車發生碰撞還被輾壓。（圖／民視新聞）事發地點就在台南永康，晚間轎車與機車發生碰撞又將人輾過去，所幸21歲的男騎士被救出來的時候，意識清醒，送醫後沒有生命危險。台南警永康分局副分局長謝貴琳：「自小客車轉彎未讓直行車，已違反道路交通管理處罰條例第48條6款，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。」究竟發生碰撞後，汽車駕駛為何又將人輾過？詳細原因警方還在持續釐清。原文出處：台南驚悚車禍! 休旅車撞機車未停"捲輾騎士" 更多民視新聞報導濱海公路大車事故！聯結車突失控衝對向車道 釀1死1傷丟人啦！隊友飛身遭扯下魔術「小拳石」不忍了「拿球怒砸」尼克前鋒吞T左營16槍狙殺案！7車30嫌2槍被查獲 潛逃槍手正面照曝光民視影音 ・ 20 小時前 ・ 1
Kia截至11月底銷售近9500台！限時購車最高享逾16萬禮遇、冬季健檢同步登場
Kia總代理台灣森那美起亞秉持積極導入新世代車款，更全面提升全台服務量能。2025年截至11月底，Kia全車系全年已創下9,448台的銷售佳績，不僅以2.6%的同期年成長率，成為今年國內車市少數正成長的品牌之一，更再次寫下同期歷史新高紀錄！Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【高人氣七座MPV正面對決!!】Hyundai Custin／Citroën Berlingo／MG G50 Plus 全方位空間、乘坐、置物實測！養護成本一次看清
這次要測試的不是豪華、不是性能，而是台灣家庭最關心的—MPV 的真實實用性！ 在觀眾熱烈敲碗之下，嘉偉哥一次帶來 Citroën Berlingo、MG G50、Hyundai Custin 三台超夯 MPV 的全面實測。 三款車定位各不同： Citroën Berlingo 以工具感與大尾箱著稱，最受露營族與實用派青睞 MG G50 主打 CP 值爆棚空間、配備滿載，吸引家庭通勤與多人乘坐需求 Hyundai Custin 則以舒適設定、科技配備與品牌形象搶攻新世代用戶 本次實測將聚焦三大重點：尾箱空間與機能性.滿載動力測試.實際用車便利性 嘉偉哥將以多年專業試駕經驗，從家庭用車角度出發，揭露每台車的真實優缺點，避免大家買車後才後悔。 到底誰才是真正的「家庭神車」？ 這集的實測會給你最接地氣、最符合台灣使用環境的答案！ 更多精彩內容就在：https://www.buycartv.com/ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 16 小時前 ・ 發起對話
夫妻下車購物「沒熄火」車被偷 車主急攔遭甩飛｜#鏡新聞
台中一名男子，昨天(6日)下午載太太外出到超商消費，兩人沒把車熄火上鎖，被歹徒鎖定，趁機將車開走。車主發現立刻衝上前阻止，嫌犯迅速倒車逃離，車主當場被甩飛到大馬路上，差點就被行經車輛輾過。偷車賊趁機逃逸，警方獲報到場，立刻出動圍捕，在30分鐘內將人逮捕。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3
Peugeot全新迷你概念車Polygon提前亮相，預告下一代的208即將到來
標緻（Peugeot）一款被形為「具有貓科動物一般的未來主義設計」的迷你概念車Polygon，預計下周三正式發表，它搭載了該品牌下一世代量產車的技術，標緻今日公布一張官方預告圖，很顯然，第三代 208將和目前市售的208有著相當大的差異。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
進口舊汽車核估新制 115年元旦上路
（中央社記者呂晏慈台北7日電）為使進口舊汽車完稅價格核估更為合理，財政部預告修正相關作業要點，若進口舊汽車在美國專業汽車評鑑機構凱利藍皮書（Kelley Blue Book）沒有批發價格相關資料，可依美國研究機構J.D.Power 資料從低核估，新制將於明年1月1日起上路。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
現代汽車2代Venue印度市場首發，車身放大、高科技上身
Venue是現代汽車（HYUNDAI）旗下最暢銷的車款之一，幾乎遍佈歐洲以外的所有市場，在歐洲市場，Venue則由Bayon取而代之。現役的Venue自上市六年後，本周在印度推出了全新2代新車型，外觀造型煥然一新，車身尺寸略有增加，內裝也變得更加科技感十足。汽車日報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
台鐵電力設備故障昨下午大誤點 退款乘客排長龍
台鐵公司昨因電力設備故障影響，桃園至中壢間西正線電車線無電，以東正線單線雙向行車，上下行列車大誤點，因正逢假日，許多旅客搭台鐵出遊、返鄉，因誤點擠在車站月台；從台北搭車到豐原旅客昨晚下車後再排隊到窗口退票，全額退款，旅客嘆這是2倍旅程的補償；台鐵公告表示，昨晚10時2分，桃園站至中壢站間路線已恢復正自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Kia慶祝創立80週年推出Vision Meta Turismo概念車，並舉辦80週年展展出到2029年
Written by: BearKia正在慶祝品牌成立80週年，並於韓國龍仁Kia視覺廣場舉行特別儀式並開幕新展覽。活動重點介紹了Kia 80年的歷程，透過Kia過去與現在員工的貢獻，成長為全球永續移動領導者，並深入展現Kia的理念與未來願景。而Vision Meta Turismo概念車體現了Kia對新時代移動的願景。該概念車結合動態駕駛性能與休閒風格的內裝，向1960年代長途旅行的速度與優雅致敬。CarStuff 人車事 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
雲林轎車.機車搶快撞一團 彰化轎車暴衝撞5機車
中部中心／綜合報導雲林斗六出現驚險畫面！一輛轎車，與一台機車，雙方疑似搶快，都沒按照號誌燈行駛，在路口，撞成一團；在彰化，則是有一位駕駛，疑似突然頭暈，身體不舒服，整台車爆衝撞向路邊5台機車後，接著撞進騎樓，所幸沒有人員被波及。十字路口前，車輛停下等紅燈，但左側車道的灰色轎車，不太合群，明明綠燈還沒亮，卻繼續往前開，同一時間，右側一台機車，疑似也搶快，兩台車，碰的一下，撞成一團。疑搶快互不讓！ 轎車紅燈起步撞上闖黃燈機車（圖／翻攝畫面）事發就在雲林斗六市西平路與斗六二路口，轎車駕駛，機車騎士，雙方都很急，轎車在綠燈亮的前幾秒，就行駛到路口，而機車疑似闖了黃轉紅的號誌燈，才會釀成事故，造成騎士手部受傷，所幸生命無礙。不過在彰化，也出現驚險畫面，馬路上，幾名行人，慢慢的走著，但過沒幾秒，他們的後方，突然出現一台休旅車，暴衝撞上路邊機車橫掃，接著又衝進騎樓，彰化休旅車暴衝！ 5機車遭撞轎車衝入騎樓（圖／翻攝畫面）事發在彰化縣鹿港鎮中正路上，根據了解，這名年約66歲的休旅車駕駛，疑似是行駛途中，突然頭暈，才會失控亂撞一通，先擊落停放在路邊的5輛機車，再撞進騎樓。兩起案件，畫面驚險，提醒民眾，上路前，務必注意身體狀況，上路後，也得注意車況，不要貪快肇事。原文出處：雲林轎車、機車搶快撞一團 彰化轎車暴衝撞5機車 更多民視新聞報導見警躲躲閃閃 警逮48歲兩地檢署毒品通緝犯騎士闖紅燈亂丟菸蒂 正義民眾喝斥要求撿起信義區街頭上演「警匪追逐」 毒蟲闖紅燈狂飆撞3車下場曝民視影音 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
【找不到問題就講通病?!】配備竟得要再花29萬？音響爆音拖了兩年才解決？｜Kia Carnival、Golf Mk8、Ford Ranger【車主長期追蹤EP101】
這次邀請到三位車主，分別是 Kia Carnival、Volkswagen Golf 以及 Ford Ranger，他們的養車生活中又發生了什麼故事呢？讓我們來看看他們是如何說明的！ 更多影片盡在Go車誌官網：https://www.buycartv.com/ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 22 小時前 ・ 發起對話
愛玩車／福斯商旅強化陣容 新車安全提升還有八人座
愛玩車／福斯商旅強化陣容 新車安全提升還有八人座EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
「中華光復計畫」展開第一波產學行動，汽車零件、實習用車補給到位！
修復家園、你我同行，為協助花蓮光復鄉災後重建，中華汽車投入一千萬啟動「中華光復計畫」，日前攜手匯豐汽車展開第一波產學行動，帶領志工同仁前進光復商工，並針對光復商工即將重建之汽車實習工廠投入教學設備及車輛資源。中華汽車吳岳峯部長表示，受馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，光復商工災損高達2億元，除了政府的力量，中華汽車結合經銷商匯豐汽車的廠務資源，即時提供近30 件汽車零件及3台實習用車，不僅能協助學校對應技職競賽要求的油車(菱利、 J SPACE)，強化汽車科學子手作能力，中華汽車也特別捐贈新上市的ET35電動商用車，並計畫性導入專業師資協助學校接軌新能源車的未來。2GameSome ・ 16 小時前 ・ 發起對話
南投七旬翁「1分鐘3連撞」肇逃 民眾見義勇為攔車
南投縣 / 綜合報導 南投市發生連環撞逃逸車禍，一名71歲老翁開車，短短1分鐘內開了800公尺，卻接連發生3起事故，他先擦撞一輛路旁轎車，但是他沒有停下，繼續追撞行駛中的機車和微電車，造成騎機車的警專學生摔車輕傷，騎微電車的69歲男子腦內出血重傷，見義勇為的民眾趕快攔下男子的車輛，男子雖然沒有酒駕，卻坐在駕駛座上沒有開口說話，一直到被帶進警局偵訊，他還是一語不發，而警方調查，老翁先前已經在高速公路肇事，為了趕赴同學會，短短時間肇事四次，是否是吃慢性病藥，影響注意力，有待釐清。騎白色機車的警專學生，行駛在南投市南崗路，下一秒，一輛黑色轎車從後方追撞，警專生連人帶車摔倒，幸好他及時縮起身體，翻滾一圈化解衝擊力，但也痛得一時站不起來，目擊民眾說：「滑行了20，30公尺。」20秒後，黑色轎車又追撞另一名騎微電車的69歲李姓男子，李姓男子整個人撲倒在地，連安全帽也噴飛。目擊民眾說：「撞到了，安全帽已經飛出來了。」李姓男子頭部撞傷，幸好車禍地點對面就是消防隊，救護車緊急把他送醫，而目擊民眾看到黑色轎車連續肇事逃逸，一路緊追在後，終於攔下車子，見義勇為民眾VS.肇事男子說：「撞到人，太離譜了，還完全沒有意識。」肇事的71歲陳姓駕駛，坐在駕駛座上，兩眼茫然不發一語，似乎不知道發生了什麼事，警方把他強制帶出車外調查，男子在12點16分左右，先擦撞路旁汽車，半分鐘後撞到警專學生機車，接著又撞到李姓男子的微電車，1分鐘內開了800公尺3連撞，最後被民眾攔下，受傷的19歲警專生，肩膀和手都有擦傷。受傷鄭姓警專生說：「身體上的反應，就是我沒有想法，就是一個動作，然後我就這樣縮起來。」李姓男子疑似腦內出血，被送回高雄治療，而肇事的陳姓男子，在派出所內還是一句話都不說，肇事男子外甥說：「(開車)下來南投這邊參加同學會，(男子)最近就是心臟有一點狀況，他有吃了醫院開的藥。」親友透露，男子住台中，一個月前聚餐時狀況還正常，不清楚為什麼會發生這種事，而就在他開車前往南投參加同學會時，還在高速公路發生擦撞事故，算一算這趟路，一共肇事4次，肇事陳姓男子沒有酒駕、毒駕，是否因為服用心臟疾病藥物，導致他開車出狀況，還要進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Suzuki 12月購車優惠登場！暢銷小車Swift月付8999元輕鬆入主
Suzuki自2004年啟動世界車計畫，將研發視野從日本市場拓展至全球，始終專注於小型車級距，持續深耕、精進。2005年，Suzuki推出首款「世界戰略車」Swift，以近乎全球同步的姿態登陸台灣。經過四個世代的演進，Swift憑藉貼心的產品設計、優異的使用品質，深受台灣消費者喜愛。現行Swift更以一級能耗效率認證、1,197c.c.牌照稅與燃料費率的節能優勢，以及輕油電的暢快駕馭特性，持續穩居暢銷車款行列。為了感謝台灣消費者20年來的支持與喜愛，Taiwan Suzuki特別推出「20周年優惠專案」，讓您以輕鬆月付8,999元的超值優惠，輕鬆入主暢銷神車Swift，無壓力享受高效節能的駕馭樂趣。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
PEUGEOT 3008 HYBRID 唯一入榜「日本年度 10 大風雲車」的歐洲油電車
全球車壇具高度指標性的汽車評選——日本年度風雲車 Japan Car of the Year（JCOTY），於 2025 年 12 月 4 日公布第 46 屆評選結果。PEUGEOT 3008 以前衛設計語彙、創新的 P2 HYBRID 油電混合動力科技與跨級距的產品實力脫穎而出，成功躋身年度「10 大最佳車款」，名列第八。 在以日系品牌為主導、評選標準向來嚴格的日本市場中，PEUGEOT 3008 本屆締造多項亮眼紀錄： 此份殊榮不僅彰顯 PEUGEOT 3008 全方位的產品競爭力，更使其成為 2025 年度最受矚目的歐洲運動休旅代表車款之一。 新世代設計 × 創新油電科技PEUGEOT …CarFun玩車誌 ・ 23 小時前 ・ 發起對話