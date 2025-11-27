新莊泰山新路開通！懋德路、環泰二路啟用 提升主幹道銜接效率

新通車的環泰二路補強泰林路與中環路間的串接。（吳嘉億攝）

針對輔仁大學附近、新莊副都心及機捷泰山站周邊的交通需求，新北市政府今（27）日上午開放新闢道路懋德路與環泰二路通車，盼透過新闢道路提升主要幹道間的銜接效率，讓用路人在行車交通上多增加替代路徑的選擇，也為日後正在施作整地及基礎工程的塭仔圳重劃區交通路網作鋪設與建構。

實地到場了解，由於首日通車加上兩路段都位在塭仔圳重劃區內，一整天觀察人車通過較少，根據現場維護交管的義交及附近民眾表示，因用路人對該路段通行方向還不清楚，加上本來區域就沒有太多住宅與車輛通行，而又原本就有遵行的車道方向，預計可能要等一周或是有遇到塞車時才有可能有較多車輛利用穿越；也有民眾反映請相關單位評估增設行人天橋或穿越道，跨接環泰二路人行道，讓中環路右側的大型集合式住宅居民能更方便到達機場捷運線A5泰山站搭乘，相關民意仍有待彙集與了解。

針對新闢道路，新北市政府地政局說明，懋德路路幅15米寬，雙向各有一個車道與人行道，可將三泰路的車流疏散到領航路，預計能有效紓解輔仁大學、輔大醫院周邊交通；至於環泰二路同樣為15米寬路幅，配置雙側人行道，通車後泰山往返新莊方向，可由文程路接環泰二路到達中環路，不但補強泰林路與中環路間的串接，也分擔新北大道、泰林路的部分車流。

地政局指出，懋德路與環泰二路開通後，塭仔圳一區的交通路網日趨完善，用路人多了替代路徑的選擇性，可縮短跨區通勤時間、減少尖峰時段壅塞，進一步提升可達性與通行穩定度，讓通勤、外出採買與日常往返更為便捷。

