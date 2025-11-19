新莊淪陷！50籃毒雞蛋流入市面 議員促公布下游名單

新北市衛生局人員至蛋行稽查雞蛋。（新北市政府衛生局提供／吳嘉億新北傳真）

針對彰化畜牧場被驗出芬普尼殘留的毒雞蛋，其中1萬顆流向新北，並有50籃確定流入新莊，民眾黨新北市議員陳世軒今（19）日發布回應指出，除了新北市衛生局應公開下游早餐店、雜糧行與相關販售點名單外，更應協助民眾退換貨與全面稽查蛋品來源、建立雞蛋抽驗制度，防止不肖業者與漏網之魚。

陳世軒表示，根據衛生局公布資訊，問題雞蛋分別販售給新莊區的六吉行（中港路615巷10號）及一名陳姓業者（新泰路289巷1號），兩家業者再轉售到各式早餐店、雜糧行以及一般消費者；因目前僅追回5400顆、仍有約4600顆流入市面，相關流向則仍在追查中。

陳世軒進一步指出，要求衛生局公布所有受影響的下游名單，包括早餐店與通路等，資訊透明才能安心；落實退換貨機制，保障消費者權益；另針對新北所有蛋行與分裝通路強化查核，全面稽查蛋品來源，補起制度漏洞。

陳世軒也呼籲，若民眾近期食用來源不明的蛋品、並出現疑似不適症狀，應立即就醫並由專業醫師評估與追蹤，後續會督促衛生局協助消費者與業者爭取退換貨權益，直到所有流向清楚、所有問題蛋下架為止。

