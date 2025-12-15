新莊深夜惡火！16歲少女逃生不及成焦屍 父親崩潰痛哭

新莊區建中街一棟4層樓公寓2樓竄出火煙。消防人員抵達現場後，立即展開搶救行動，從4樓救出3名受困民眾。然而在火勢撲滅進行殘火處理時，消防隊員在2樓起火戶客廳門口處，發現一具已經燒成焦屍的遺體。

經查證，死者為16歲周姓少女，與59歲從事保全工作的父親相依為命，共同居住在該公寓2樓。據調查，13日晚間6時許，周父出門上班，就讀穀保家商的周女獨自在家。

火警發生時，周女疑似發現火勢後試圖逃生，卻在逃到大門邊時，因吸入過多濃煙導致昏迷，隨後遭火焚身。初步研判起火點位於大門旁的電器延長線，疑似因短路引發火災。客廳雜物隨即起火燃燒，燃燒面積約30平方公尺。詳細起火原因仍待火調科深入調查釐清。檢警今日下午在板橋殯儀館進行相驗。周父抵達遺體冷藏室前，從遠處看著被白布覆蓋的女兒遺體，悲痛欲絕，因過度悲傷至今仍無法製作筆錄。

穀保家商校長嚴英哲表示，死者在班上擔任副班長，成績中等，人緣相當好。校方已由導師先行告知與死者較為熟識的同學，並在班級群組發布消息。校方預計於明日早上第一節課，由導師、輔導老師、學務處人員以及校長親自到班上進行團體輔導，協助學生處理情緒。這起火警造成一個家庭的破碎，父女相依為命的生活就此劃下句點。消防單位呼籲民眾注意居家用電安全，避免類似悲劇再度發生。

