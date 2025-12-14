新莊清晨惡火吞公寓 未成年少女獨留在家不治

（社會中心／綜合報導）新北市新莊區建中街一棟公寓14日清晨4時許傳出火警，2樓一名16歲少女未能及時逃出，送醫後仍不治。該戶平時由59歲周姓男子與未成年女兒同住，事發當時屋內僅剩少女一人，周男前一晚已外出上班。

警方指出，周男任職保全，13日晚間6點出門值勤，留下女兒在家。火勢發生後，少女被救出時已無生命跡象；初步研判她疑在逃生過程吸入濃煙昏迷，倒臥在房門口附近，未能脫困，詳細死因仍待進一步釐清。

鑑識人員初步檢視現場證物，未見明顯異常，同時調閱周邊公私監視器畫面並訪查鄰近住戶，暫未發現可疑情形。後續將由消防局火災調查人員進行複勘，警方鑑識單位也將配合到場採證，起火原因仍待調查確認。

更多引新聞報導

佛門前不清淨！中台禪寺爆「下藥性侵師弟」

今晚明晨急凍10度以下！「這六縣市」低溫燈號亮起

