新莊濺血衝突！50歲男疑工程爭議「持刀猛砍」 遭群眾砸物圍攻

[Newtalk新聞] 新北市新莊區一間熱炒店昨5日晚間驚傳濺血衝突。一間裝潢公司在店內舉辦尾牙餐會，卻疑因工程款結算爭議，與下游包商爆發肢體衝突，群眾為制止其中一人揮刀攻擊，紛紛持手中物品丟擲，事件一度演變成多人混戰，嚇壞路邊民眾。

衝突發生在新莊區民安西路一間熱炒店，當時一間裝潢公司正在店內舉辦尾牙餐會，一名50歲翁姓下游包商疑似因不滿多次向上游請領工程款未果，當晚得知裝潢公司在熱炒店聚餐後，便衝至現場欲與相關人員理論。翁男到場後不斷在店外徘徊等待，直至44歲及35歲的上游包商到店外抽菸時，翁男竟情緒失控，持預藏的菜刀上前揮砍，造成其中一人手腳出現約4公分刀傷，另名男子在混亂中也遭利器刺傷。

攻擊場面引發現場一陣騷動，目擊民眾與同行人員為制止翁男行凶，紛紛拿起啤酒瓶、塑膠椅凳、酒箱等物品砸向翁男，衝突一度演變成多人混戰，店家及民眾飽受驚嚇報警。據了解，雙方彼此熟識，為工程合作關係，翁男供稱對方尚積欠工程款約10萬元未付；上游包商等人則否認欠款，雙方說法不一。

警方獲報後立即派遣快打警力趕抵現場，迅速壓制翁男並控制情勢，同時查扣作案菜刀一把，並通報救護人員將2名傷者送醫治療，相關人等全數帶回派出所釐清，警方訊後則將翁姓男子依傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。







