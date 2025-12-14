新莊火警少女亡 父強忍淚水見最後一面

新莊火警16歲少女亡，父強忍淚水相驗見最後一面。（圖／TVBS）

14號清晨新北市新莊發生公寓火警，疑似電器短路走火，16歲少女命喪火窟，死者父親突然接獲噩耗，下午相驗見女兒最後一面，強忍淚水堅強面對，而學校校長也透露，少女不只人緣好，還擔任副班長，平時表現優異。

火警發生在新北市新莊建中街的公寓，14日凌晨4點多，現場火花噴濺並不斷傳出爆炸聲。高溫導致玻璃磚塊破裂往馬路上噴出，住戶們從睡夢中驚醒後紛紛逃離火場。親戚表示，當時阿嬤不在火場中，而是在自己家中，但受害少女與其父親都住在起火的住所。

少女的親戚接獲消息後立即趕到現場，語帶哽咽地表達悲痛之情。少女就讀的學校校長在得知事件後，第一時間聯繫家屬表達關心。校長表示，這名少女擔任班上的副班長，成績中等，人緣不錯。校長撥打了兩通電話給家長，第二通電話時家長的情緒已較為平靜。

當火災發生時，鄰居似乎聽見少女用最後的力氣呼救。一位鄰居描述，從陽台窗戶看下去時，已見到大量黑煙冒出。當他到達樓下時，火勢已經變得非常猛烈。他表示曾聽到「救人救人」的呼救聲，但很快就沒有聲音了，推測少女可能被濃煙燻暈。

這起悲劇發生在一棟四層樓的公寓中，起火點位於二樓電視櫃旁，疑似是電器問題導致。由於火勢蔓延迅速，16歲少女來不及逃生，被發現時已成焦屍。現場窗戶框架全被燒至焦黑，室內更是全部燒毀。這場無情的大火，讓一個家庭從此天人永隔，令人不勝唏噓。

