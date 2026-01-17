新莊火警「滅火器超人」 協助撲滅 吸入過多乾粉送醫

社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導

熱心救火卻受傷，不是因為被燒到、也不是被濃煙嗆傷。昨晚（16日）新北市新莊區四維路一間素食料理店發生火警，當時就有不少"滅火器超人"幫忙救火，有網友在社群發文，說男友因吸入太多粉塵送醫，"我該哭還該笑"。消防局提醒，使用滅火器時應該瞄準火源底部，而不是往空中噴灑。

鐵皮屋內熊熊烈火猛烈燃燒，濃煙直竄，火焰延燒到屋頂，這個房屋瞬間陷入火海。附近民眾：「快點快點水水水。」眼看火勢一發不可收拾，越燒越烈，擔心延燒擴大，穿著藍色衣服的男子趕緊拿出滅火器衝上前，往屋頂噴灑，其他民眾見狀也奮不顧身去救火。在這些滅火器超人的即刻救援下，火勢很快就趨緩了，消防隊員也抵達現場，切開鐵門，撲滅殘火。

失火店家：「可能是那個電線還在查，看到火苗出來大家就趕快過來幫忙。」16號晚上7點多，新北市新莊區四維路上，當時就是這間素食料理店發生火災，所幸有不少熱心民眾分工合作，有的提供滅火器，有的幫忙滅火、指揮交通，才沒讓火勢擴大。協助滅火民眾：「只是吸到滅火器的那個粉胸部很痛，自己也到醫院去，到早上67點才回到家，只想趕快把它滅掉，沒有注意到安全什麼的。」但其中一位民眾的女友就PO文表示，說自己快被男友氣死，幫忙救火，結果吸太多粉塵，肺部受到刺激，自己反而被送醫，好險最後男友沒有大礙。消防隊也教大家，該如何正確滅火。

消防人員：「拉起皮管對準火源根部，握住皮管前方二分之一處。」一場火警意外，看到居民團結可愛的一面，但如何正確使用滅火器也很重要，以免救火不成先受傷。





