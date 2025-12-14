新莊火警16歲女亡...保全父悲痛認屍 消防員慟「妹妹抱歉我們盡力了」

新莊14號凌晨大火釀成一名16歲少女喪命，火警當下她只有一人在家，而父親做夜間保全外出工作，沒能及時救出女兒，下午爸爸到殯儀館，表情嚴肅難掩悲痛。而救火的消防帶隊官則在臉書發文哀悼，寫下「妹妹抱歉，我們盡力了」，惹人鼻酸。

爸上班、嬤行動不便住親戚家 少女獨自命喪火窟

熊熊烈火伴隨黑煙從二樓鐵窗竄出，火舌一路往上竄燒，狹窄巷弄內遍布濃煙，火花噴濺不斷傳出爆炸聲，玻璃、磚塊因高溫破裂不斷往馬路上噴，嚇得住戶急往一樓逃命。

新北新莊建中街一處出租住家發生火警，看著火勢越燒越大，死者家屬語帶哽咽、心急如焚，而裡面住著16歲少女、爸爸及阿嬤，其中爸爸外出上班，阿嬤則需要洗腎，行動不便搬到親戚家，逃過死劫。不過少女就沒這麼幸運了，最後一個人命喪火窟。

火警內部屋況曝光。圖／台視新聞

疑電視櫃電線過載短路 少女逃命不及罹難

根據了解爸爸擔任保全，獨自一人撫養女兒，當時爸爸外出工作上夜班，少女一個人在家，疑似客廳電視櫃電線過載，電線短路燃燒雜物。少女當下從房間跑到客廳想要求救，卻被火勢擋住去路，無法及時逃生死亡，一家人天人永隔。

下午檢察官會同法醫到解剖中心進行相驗，死者爸爸也來到現場，他表情嚴肅，強忍悲痛想要釐清女兒的死因。同樣不捨的還有救火的消防帶隊官，他在臉書發文哀悼，表示到場時已全面燃燒，即使迅速破門入室搶救和滅火，可遺憾還是發生，「RIP，妹妹抱歉，我們盡力了」，引發網友共鳴追思。

