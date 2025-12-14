社會中心／馬聖傑、洪國凱、蔡明政 新北市報導

新北市新莊區，建中街一處公寓，今天凌晨四點多，竄出惡火！起火點位在二樓，消防人員灌水搶救後，在客廳發現一名16歲少女，已經身亡。據了解，16歲少女平時與擔任保全的爸爸同住，當天爸爸上大夜班，因此家中只有少女一人。起火原因為何？還有待釐清。

公寓二樓，不斷竄出火舌！火越燒越猛烈，居民嚇得驚慌逃竄。消防人員獲報火速到場，立刻噴射水柱，進行灌救。花了大約半小時，火勢才撲滅，公寓外牆都是燒焦痕跡，不斷冒出，陣陣白煙。

消防人員：「麻煩到白板那邊詢問。」

一名女子拿著手機，焦急的不斷撥打電話，她是起火點二樓住戶的親戚，想聯繫失聯的家人。

失火二樓住戶家人：「阿嬤不在裡面阿嬤在我家，爸爸跟女兒住女兒...。」

事發就在新北市新莊區，建中街一處四層樓老公寓，14號凌晨四點多，二樓住家，因不明原因起火，整層樓迅速陷入火海，消防人員入內，在客廳發現一名16歲少女，逃生不及、葬身火窟。據了解，16歲少女與爸爸同住，做保全的爸爸當時上大夜班，因此只有少女一個人在家，意外發生時，附近鄰居有聽到呼救聲。





附近鄰居：「（爸爸）夜間在做保全，女兒還在讀書，死者的奶奶以前跟她爸爸住這裡，她奶奶因為要洗腎，二樓出入不方便搬走了，不然這一次不是只有一個妹妹而已，晚上只有一個人，因為爸爸晚上要工作。」

附近鄰居vs.記者：「（你們是去敲其他人的門），（跟他們說失火失火這樣），按電鈴（趕快跟他們講）對，看到煙很大趕快去樓上叫他們跑。」

究竟火警怎麼發生的？害得一名16歲少女命喪火窟，火調單位還要釐清起火原因。

原文出處：新莊無情火燒公寓1死！ 保全爸上大夜16歲女兒不幸身亡

