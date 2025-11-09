新莊環漢路轎車失控連撞多車翻覆 59歲駕駛送醫意識清醒

新莊警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市新莊區今（9）日下午發生一起A2類交通事故，一輛自小客車沿環漢路往樹林方向行駛時，疑因不明原因偏離車道，於新莊區環漢路新海橋下先擦撞路緣後，再自撞路邊停放之自小客車，造成車輛翻覆，再波及路燈及另二部停放車輛。

監視器影像

新莊警分局指出，駕駛林姓男子（59歲）一度受困車內，經消防人員協助脫困後送部立台北醫院治療，初步確認意識清楚，傷勢仍待醫院進一步評估。警方獲報後立即趕赴現場，新莊派出所員警於現場協助交通疏導及後續處理，詳細肇事原因將由警方進一步調查釐清。