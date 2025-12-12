新莊田徑場改裝 三色跑道藏巧思

新莊田徑場全新改裝，打造煥然一新的三色分道跑道。（新北市體育局提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市新莊田徑場全新改裝！體育局表示，歷經多年使用，園區跑道與足球場因高頻率承載訓練與賽事而逐漸老化，新北市爭取運動部補助四千一百萬元，加上市府投入經費，總工程金額達八千六百六十八萬元，全面進行整修，打造更舒適安心的運動環境。

體育局表示，新莊田徑場全年開放，長期承載大量跑者足跡，鋪面因而出現磨損、不規則隆起與外側水溝落差達五公分的情形。本次整修以「安全」與「舒適」為核心，全面更新鋪面並依照田徑協會標準重新劃線，打造煥然一新的三色分道跑道。顏色分區巧妙結合機能與美感，淺灰色為快速道、淺藍色為慢速道、深藍色為緩速道，讓跑者能依自身速度自然分流，視覺延展效果也使場地更明亮寬敞，踏上跑道即可感受細緻而柔韌的質感。

足球場部分持續申請ＦＩＦＡ國際認證，全新的草皮觸地回彈佳、穩定度高，更符合正式比賽需求。園區戶外舞台與周邊設施同時檢修，使整體空間更加完整，從運動到活動展演都能有舒適體驗。

體育局補充，田徑場周邊環場步道也將同時升級，將原本因長年使用而鬆動的石磚鋪面改為平整的ＡＣ地坪，使行走動線更穩固順暢，年長者、幼兒車與輪椅族皆能安全通行，整體空間在質地與友善程度上都大幅提升。

為降低整修對民眾的影響，整修工程採分區施工方式，完工區域隨即開放。目前進行的「新莊田徑場環場步道整修第二階段」範圍包含幼兒園中間通道、右側籃球場與戶外舞台，工期自一一四年十二月十五日至一一五年二月二十七日。同時，「新莊林蔭大道及周邊設施整修」正進行中，範圍為林蔭大道南段，至一一五年三月十六日完工；另「一號入口通道地坪整修」預計一一四年十二月底完成。