新莊田徑場改裝 三色跑道藏巧思

新北市新莊體育園區田徑場11日完工啟用，全新改裝3色跑道作為跑步速度的區分，營造全面升級的運動新體驗。（吳嘉億攝）

新莊田徑場全年開放，長期承載大量跑者足跡，鋪面因而出現磨損、不規則隆起與外側水溝落差達5公分的情形，加上場地逐漸老化，新北市府爭取運動部補助與市府投入經費後，經半年全面封閉整修，日前完工並重新開放使用，其中田徑場打造全新的深淺3色分道跑道，作為跑步速度的區分，營造全面升級的運動新體驗。

新北市體育局長洪玉玲表示，本次整修以安全與舒適為核心，全面更新鋪面並依照田徑協會標準重新畫線，以3色分道跑道分區結合機能與美感；淺灰色為快速道、淺藍色為慢速道、深藍色為緩速道，讓跑者能依自身速度自然分流，視覺延展效果也使場地更明亮寬敞。

廣告 廣告

足球場部分申請FIFA國際認證，全面更新人工草，新設圍網與照明系統讓整體品質大幅提升。全新的草皮觸地回彈佳、穩定度高，更符合正式比賽需求，不論專業隊伍訓練或學校選手培育皆能在更安全的條件下練習。

體育局表示，田徑場周邊環場步道也同時升級，將原本因長年使用而鬆動的石磚鋪面改為平整的AC地坪，使行走動線更穩固順暢，年長者、幼兒車與輪椅族皆能安全通行，整體空間在質地與友善程度上都大幅提升。

體育局說，期盼民眾共同維護場地環境，跑步時依配速選擇合適跑道，觀賽與休息則請移至兩側看台，避免停留或倚靠於圍網旁，且勿吊掛物品於圍網上，共同維護設施。

新北市議員陳世軒指出，過去長年使用，跑道老舊地面凹凸不平，對使用者來說難免會覺得跑起來不舒服，也可能受傷；如今新的跑道除了美觀，重點是跑道變平整，體驗上會更舒適安全。