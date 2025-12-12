新莊田徑場整修 三色跑道、國際級球場全面升級

（記者陳志仁／新北報導）新莊田徑場歷經多年使用後設備逐漸老化，新北市爭取運動部補助4,100萬元，加上市府自籌經費，總工程金額達8,668萬元，全面進行整修，以「安全、無障礙、友善全齡」為核心理念打造嶄新場域，近期正式以全新面貌回到市民眼前。

圖／新莊田徑場全面更新鋪面，打造三色分道跑道，淺灰為快速道、淺藍為慢速道、深藍為緩速道。（新北市政府體育局提供）

新北市政府體育局局長洪玉玲指出，新莊田徑場全年開放、使用率高，跑道因長期承載大量跑者而磨損、隆起，外側排水溝甚至形成高度落差；本次改裝全面更新鋪面，並依田徑協會標準重劃跑道線，打造三色分道跑道，淺灰為快速道、淺藍為慢速道、深藍為緩速道，兼具速度分流與視覺辨識效果，讓跑者踏上跑道即可感受柔韌與安全性提升的品質。

足球場同步進行全面升級，人工草皮更新並持續申請FIFA國際認證，新設圍網與照明系統讓場地品質更上層樓，全新草皮彈性佳、穩定度高，適用正式比賽與訓練，不論職業隊伍或學校選手，都能在更安全的環境中進行訓練；此外，園區戶外舞台與周邊機電設備也同步檢修，使運動與活動展演空間更加完善。

體育局表示，田徑場外圍的環場步道將同步升級，原有因年久鬆動的石磚鋪面改為平整AC地坪，提供年長者、幼兒車與輪椅族更穩定的行走動線；園區全面煥新後，不僅使用品質提升，也呼籲民眾共同維護環境，依配速使用跑道、觀賽與休息移至看台，避免倚靠或吊掛物品於圍網旁。

為降低整修對市民造成的影響，工程採分區施作，完工區域隨即開放，目前進行的第二階段步道整修自114年12月15日起至115年2月27日，期間部分出入口將暫時封閉；另新莊林蔭大道南段整修將於115年3月16日完工，而1號入口通道工程預計12月底完成。

