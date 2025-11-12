新莊男喝醉情緒失控！持傘家暴痛毆同性伴侶 他心碎提告

林男見到鄧男拿行李要離開，便持雨傘尾隨在後。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊傳出家暴事件！林姓、鄧姓同性伴侶，今天（12日）凌晨在台北市一間KTV唱歌，喝醉酒的林男先後與店員、鄧姓男子爆發口角，返回新莊住處時，一見到鄧男情緒激動下，變拿起雨傘朝對方一頓猛打，並出言辱罵，轄區新莊警方獲報趕到現場，先行將鄧男帶回派出所安置並加以安撫，後續鄧男提出傷害告訴，並聲請保護令，警方依規定受理後，除通報婦幼安全系統與家暴程序外，也將依傷害、家庭暴力防治法罪嫌將林男移送法辦。

據了解，27歲林姓男子與20歲鄧姓男子是具有婚姻關係的同性伴侶，今天（12日）凌晨在台北市一間KTV唱歌，上午6時許，酒過三巡的林男不滿店員告知歡唱時間結束，認為店員在趕他，便出言辱罵，鄧男見狀連忙將他攙扶下樓，未料，2人在等計程車時，又再度爆發爭執，2人只好各自搭車返家。

林男搭計程車返抵新莊區新莊路住處，見到鄧男已先行返家，拎著大包小包，並帶著寵物狗要返回桃園，便立即追了上來，不斷出言辱罵，接著拿起雨傘就對鄧男一陣猛打，負傷的鄧男見狀，連忙撥打110報案求救。

轄區新莊警方獲報急忙派員趕到現場，發現雙方已無衝突，經了解事發經過後，便先行將鄧男帶回派出所安置並安撫，後續鄧男提出傷害告訴，並聲請保護令，警方依規定受理後，已完成婦幼安全系統及家庭暴力通報程序並協助向新北地院聲請通常保護令，全案將林男依傷害、家庭暴力防治法罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新莊分局呼籲，家庭暴力「零容忍」，民眾若遭受家暴或身體威脅，應立即確保自身安全並撥打110報案，警方將全力提供協助與保護，共同防止悲劇發生。

