新莊男惡作劇亂噴滅火器 民眾誤認火災急報警
新北市 / 綜合報導
新北市新莊區新泰路昨(30)日晚間8點多，有民眾報案說發生火警，後來警方到場發現竟然是疑似有人惡作劇。
畫面中可以看到一名男子走在巷子內，鬼鬼祟祟朝民眾家門口走去。眼見他走到門口後停下腳步，並拿起一旁的滅火器直接噴灑，瞬間整個巷子都是白色煙霧。隨後男子轉身快速逃逸，但這些行為都被監視器全部錄下。而這也導致附近民眾誤以為發生火警，目前警方正在追查該男子身分，全案依公共危險罪嫌偵辦中。
最新！新店2層樓木造樣品屋起火 濃煙密布畫面曝光
即時中心／潘柏廷報導最新消息，新北市新店區啟文路、央北二路一處2層樓木造樣品屋，今（30）日上午11時54分不明原因起火，所幸人員都已逃生，並無人受困，消防獲報後出動34台消防車、74人前往搶救；雖然現場1、2樓燃燒，但並不會蔓延，消防立即佈線搶救，並在中午12時36分將火勢控制，但詳細起火原因仍有待後續釐清。民視 ・ 1 天前
明志科技大學實驗室起火冒白煙 疑馬達鋰電池起火
新北市泰山區明志科技大學於今（31）日中午12時10分，發生校園火警，新北市消防局獲報後立即派人車前往搶救，據了解，起火點位於明志科技大學1樓實驗室，現場看到冒出燃燒白煙，由於門窗緊閉，因此都局限在1樓實驗室內，火勢熄滅，無人受傷受困，起火原因疑似燃燒馬達的鋰電池引燃火苗，不過詳細原因還有待釐清。中天新聞網 ・ 10 小時前
酒駕攔檢不停還衝撞！ 林口警掏槍喝令下車｜#鏡新聞
新北市林口區，昨天晚上(29日)發生了撞警事件，一名男子因為抽菸開車，引起員警注意，結果他不但拒檢逃逸，甚至還開車衝撞員警。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
新北淡水鐵皮工廠火警！濃煙直冒火光竄天 警消救援現場畫面曝光
31日上午6時許，新北市淡水區某鐵皮工廠發生火警，消防局獲報後，隨即出動人車到場灌救，現場為3間鐵皮屋（同1戶，皆為汽修廠），所幸無人受困傷亡，約7時許火勢撲滅，詳細起火原因還要進一步釐清。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
水流公市場傳販售現宰豬肉？市府稽查證實「是冷凍解凍」
網路流傳新北市水流公市場有攤商販售現宰豬肉，新北市農業局及市場處今（30）日上午前往稽查，該豬肉攤商表示，昨天的豬肉是將冷凍豬肉解凍後出售，並出示屠宰證明，確認無違規之處。中時新聞網 ・ 1 天前
APEC峰會登場 林信義進場大會轉播畫面秀中華民國國旗
（中央社記者潘姿羽慶州31日電）APEC經濟領袖會議今天登場，台灣領袖代表林信義今天身著深藍色西裝出席，APEC大會官方轉播畫面秀出Taiwan與中華民國國旗，並以「晶片領域競爭者」描述。中央社 ・ 14 小時前
惡作劇來亂的！ 男亂噴滅火器15秒奔逃 涉公共危險罪
新北市新莊新泰路巷子內，警方獲報發生火警，但現場卻沒看到火源，只看到滿地乾粉，警方隨即調監視器，這才發現原來是有人在惡作劇，這下涉嫌公共危險罪，警方立刻逮人。 #滅火器#公共危險罪#惡作劇東森新聞影音 ・ 12 小時前
柑仔店回憶經典復刻 小青新咖啡節週末碧潭登場
新北希望市集將於十一月一日及二日在新店碧潭東岸廣場舉辦「小青新咖啡節」，此次咖啡節以古早味柑仔店為主題布置，展現不同以往的懷舊風情，現場除了展售來自新北及各地咖啡店家的精選咖啡，並有新北在地農友及青農販售的優質農特產品，以及斜槓職人的創意手作文創商品。新北市政府農業局三十一日表示，輔導新北希望市集與斜槓職人團隊及台灣咖啡發展協會辦理「小青新咖啡節」，現場共計有七十二個展售攤位，超過百家品牌店家共襄盛舉。今年更結合新北農特產品製作出期間限定的特色美食及飲品，例如艸系甜點實驗室使用三峽青農程英哲生產的蜂蜜及蜜香紅茶製成甜點「蜜香紅可麗露」，以蜜香紅茶的自然蜜韻結合威士忌的醇厚香氣，打造外脆內潤的層次口感。台灣農民組合協會執行長楊儒門表示，今年小青新咖啡節活動以「柑仔店」為主題 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
新北AI智慧防汛神速預警 奪天下城市治理卓越獎首獎
記者黃秋儒／新北報導 面對讓人膽戰心驚的極端氣候，新北市不再只靠人力跟老天爺賭運氣！…中華日報 ・ 1 天前
政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」
即時中心／廖予瑄報導民主前輩、前新北市議員張瑞山於本（10）月18日辭世，家屬並在今（30）日於板橋殯儀館舉行告別式，現場氣氛莊嚴肅穆，許多政壇人士也都到場弔唁，包括總統賴清德、行政院前院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、新北市議會議長蔣根煌、民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文、台北市黨部主委張茂楠，以及立委蘇巧慧、吳秉叡、張宏陸等人，皆親臨靈前，表達深切哀思。民視 ・ 1 天前
醉男失控打女友朝警揮拳 下秒遭過肩摔壓制
醉男失控打女友朝警揮拳 下秒遭過肩摔壓制EBC東森新聞 ・ 13 小時前
新北老翁登宜蘭叢雲山失聯13天 遺體今天尋獲
來自新北市三峽的79歲楊姓老翁，19日搭火車至宜蘭龜山車站後，從梗枋古道入山，獨攀叢雲山失聯，宜蘭縣、新北市消防局及中華民國山難救助協會東區搜救委員會等單位聯手搜救多日，今天第13天終於在溪谷找到老翁，但已無生命徵象，遺體將運下山後報請檢警相驗。自由時報 ・ 11 小時前
淡水連棟鐵皮屋起火 環保局發布《空污提醒》
記者黃秋儒／新北報導 新北市淡水區埤島一處連棟鐵皮屋今（31）日06時03分突冒黑煙…中華日報 ・ 14 小時前
新北翁獨攻叢雲山失聯13天 今宜蘭溪邊尋獲遺體
新北市一名老翁日前獨自攀登叢雲山失聯，家屬一度在網路上懸賞50萬元協尋，13天來仍沒消息，搜救人員持續搜山於今（31）日在宜蘭一處溪邊找到遺體。中天新聞網 ・ 9 小時前
婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙集團手段層出不窮，屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次，一共被騙走六千多萬，直到第14次他又到銀行要領一千多萬時，被銀行行員給擋了下來。屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）警方vs.詐騙車手：「你剛一直在跟詐騙集團聯絡對不對，拍照回傳，你來收幾次了 ，你不知道嗎。」警方發現詐騙集團現身，馬上一湧而上，將車手逮捕。這名詐騙車手，依照詐團吩咐，前來銀行收取款項，光是收款，就被收了13次，第14次上門時，因為要收走一千多萬做投資，銀行發現苗頭不對而報警，成功攔阻，但張姓被害人在這之前，就已經被騙超過六千萬，詐騙導火線，居然是免費贈書活動。屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「名人贈書活動，詐騙集團就把它引導進去，詐騙的LINE群組裡面，被害人看到她一個獲利狀況，所以她就持續將錢，繼續投入給詐騙集團。」東港新光銀行副理高屏馨：「我們請客人提供房地的買賣證明，客人提供不出來，然後也成功攔阻了1460萬，可是其中被害人沒有醒，配合警察抓車手，然後提領1200萬，所以我們總共攔阻2000多萬。」屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）詐騙集團手法層出不窮，小到買書貨到付款，到群組投資詐騙，幾乎無所不在，現在屏東警方，跨域結盟，集結金融機構、以及當地信仰中心，一起替民眾把關。其他被詐騙過民眾黃先生：「其實他們詐騙集團都互通，他騙了我兩本書後，連續每天都有包裹到我家去。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「發現異樣之後金融機構，配合警方作車手的誘捕，最後把嫌犯逮捕到案。」11月全民普發現金政策開跑，警方擔心又有民眾不慎被騙，連手異業結合阻詐，要避免詐騙集團猖狂，保護民眾身家財產。原文出處：屏東婦人已經被騙6千多萬 第14次領1千多萬被 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 1 天前
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 1 天前
接"送貨訂單"遭逮! 多元計程車運將怒控警亂抓人
南部中心／陳姵妡、劉安晉、洪明生 高雄屏東報導高雄一名開多元計程車的王先生，接到一筆訂單，是到屏東取貨，將包裹送往台北，沒想到一拿到貨就被埋伏多時的警方逮捕，還被戴上手銬腳鐐，王先生控訴警方亂抓人。而警方回應，因王先生符合詐欺車手特徵才出手抓人，一切都是依法執行。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）黑衣男開白車，前來取貨，一名老先生將包裹交付給他後，忽然一台黑色轎車竄出，卡在白車前方，警方上前就將黑衣男帶走。當事者王先生：「下車跟我說，你被逮捕了你不要講了，大家講可能是在做釣魚的動作，我可能就是那個被他釣到的魚，後來我拿到那包東西，他一直問我說知不知這包東西是什麼，我跟他說我不知道。」王先生平時開多元計程車，會接送貨到外地的訂單，這次他先到屏東取貨，再送往台北，車費一共是五千多元，沒想到才剛拿到貨就被埋伏的警方逮捕，一頭霧水下被送往警局，後來做完筆錄後，竟被戴上手銬腳鐐移送地檢署，讓王先生又冤又氣，控訴警方亂抓人。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）當事者王先生：「就感覺我好像是重大槍擊要犯一樣，為什麼要上腳鐐跟手銬很過分啊，就是完全沒有不給我解釋的機會，連我手機都收走也不讓我打電話，直接拍一個犯人三照，而且我好像受什麼侮辱，還要被拍這種東西，還確認我是罪犯一樣。」屏東分局偵查隊副隊長王登永：「因為該男子完全符合，詐欺取款車手的特徵及態樣，我們警方依刑事訴訟法第88條，現行犯逮捕男子，必須用上手銬以防脫逃。」警方拆開可疑包裹，裡面並非茶葉，而是被害人的是五萬元，原來這名被害人，在網路上購買沉香手環，第一個還沒收到，就急著拿錢買第二個，家人感覺不對勁報警，才導致來取貨的王駕駛，被當成車手。屏東分局偵查隊副隊長王登永：「移送之後，檢察官已經無保請回，表示說多元化司機，提出的相關證據顯示說，似乎是被利用的不知情第三者。」王男經過訊問後無保請回，但他從被抓到釋放，被控制了12個小時的行動，讓他相當氣憤，儘管警方表示過程都依法執行，但王先生打算到警政署檢舉，針對抓錯人的狀況，提出告訴。原文出處：接「送貨訂單」遭逮！ 高雄多元計程車運將怒控警亂抓人 更多民視新聞報導財部：普發現金13歲以上未成年 3種管道可領婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶民視影音 ・ 1 天前
危險！2遊客闖阿里山眠月線鐵道 每人最重罰5萬
不少遊客到阿里山遊玩，但是可要注意，別違規行走在鐵道上，阿里山林業鐵路及文化資產管理處協同警方，今(30)日上午執行取締，結果在阿里山鐵路眠月線1.85公里處，發現兩名遊客，違規走在鐵道上，每個人將依...華視 ・ 1 天前
積蓄沒了!保險箱黏在窗台邊 竊賊竟闖入整箱抱走
南部中心／鄧山田、張可倫 高雄市報導高雄小港區發生竊案，一名80歲婦人回家發現，原本用黏著劑牢牢固定在磁磚上的保險箱，竟然整個被抱走，裡面有2條黃金項鍊，以及一張200萬定存單，遭竊總額240萬，婦人緊急向郵局申請定存掛失止付，只是，大門沒被破壞，竊賊是怎麼闖入的，家人懷疑竊賊已經觀察他們作息一段時間。附近沒有監視器，警方正擴大追查。80歲婦人把積蓄都放在保險箱內，結果全部被偷。（圖／民視新聞）被害婦人：「黏合劑黏著，被抱走啦，我還有東西放在上面，他（竊賊）還慢慢拿下來耶。」擺在窗簾旁邊的保險箱整個被抱走，磁磚上只剩下黏著劑痕跡，裡面放了80歲婦人的積蓄，全部被偷。保險箱竟然不翼而飛，住高雄小港的陳姓婦人，30號下午外出四個多小時，回家後，保險箱不見，裡面有兩條黃金項鍊，大約1兩重，鈔票、零錢，1萬多元，還有一張200萬元的定存單，共損失240萬。被害婦人女兒：「保險箱這麼大，像烤箱大小，就發現保險箱被抱走了。」被害婦人兒子：「他一定觀察我們作息不知道觀察多久了。」金融人員提醒，如果定存單遺失，務必辦理掛失才最保險。（圖／翻攝畫面）門有鎖，又沒有遭破壞痕跡，家人懷疑竊嫌已經盯上他們一陣子，只是保險箱體積不小，即便是小型的，也至少3、40公斤，直接搬走，實在誇張。附近監視器都沒有拍到嫌犯身影，警方擴大調閱監視器，要鎖定竊賊身分。小港分局偵查隊長凃欣安：「周邊路口監視器尚無有效畫面，鑑識人員已採集到相關跡證，送驗比對中。」只是大白天，被闖空門，婦人最擔心的，是她200萬的定存單，很怕被冒領，還好金融人員解釋，要冒領，其實沒這麼容易。金融人員：「有層層的關卡，除了存單必須是正本之外，那也必須要憑他原來的印鑑，臨櫃櫃台人員也會詢問說，來辦理的人跟本身存單所有人是什麼關係。」定存單遺失，需要本人攜帶身分證及原留印鑑，至原開戶銀行辦理掛失補發手續，並填寫申請書，雖然只要有辦理掛失，不至於被冒領，只是婦人當然還是希望這200多萬積蓄，能夠盡快找回。原文出處：積蓄沒了！保險箱黏在窗台邊 竊賊竟闖入整箱抱走 更多民視新聞報導台中婦人失聯一個月 警上門發現床邊陳屍現屍水蛆蟲林岱樺控網軍惡意攻擊！ 邱議瑩自曝「過去也受害」：務必詳查記憶體股淨比達歷史高標 達人：應視為景氣循環非成長股民視影音 ・ 5 小時前
雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押
中部中心／綜合報導雲林警方分析車手動態，發現一個由越南籍人士組成的車手團，幕後老闆還提供了7部懸掛別人車牌的車輛，提供成員交叉使用，降低被捕風險，警方一舉查獲12名犯嫌，通通遭法院裁定收押。另外刑事局中打，發現有詐欺集團以假檢警手法，同時勾結合法仲介，以協助辦理房屋抵押為由，詐取被害人房產。小巷子內，支援警力，一路小跑步，朝目標前去，只見一名男子，被壓制在地，同時還大哭求饒。雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押（圖／翻攝畫面）同時間，不同地點，警方兵分多路，展開追緝行動。雲林縣警方日前分析車手動態，鎖定轄內多處ATM，展開追緝行動，發現有一個外籍車手集團，成員眾多，分工細膩，並且十分小心謹慎，幕後老闆提供7部懸掛了他車車牌的車輛，讓集團車手可以在外出提領時，交叉使用，藉此躲避查緝，另外在台中，也有逮人畫面。詐團＂勾結仲介＂詐取房產 共逮10名犯嫌.查扣贓款逾114萬元（圖／翻攝畫面）一名男子，雙手被上銬，坐在地上，靜靜的看著，一旁員警清點贓款及證物，刑事局中打在分析專業技職人士涉詐情資時，發現有詐欺集團以假檢警手法，實施詐騙，更是進一步，勾結貸款仲介，以協助辦理房屋抵押貸款為由，再次行騙，讓被害人，不但沒了錢財，連房產，也通通被騙走。10名犯嫌，警詢後，全依涉嫌詐欺等罪，移送偵辦。原文出處：詐團橫行！雲林警破獲「外籍車手團」 台中詐團「勾結房仲」騙取房產 更多民視新聞報導詐團冒充地檢署長官！老翁險失400萬 中壢警埋伏人贓俱獲騙變搶！ 車手誘騙面交竟大街搶劫 奪走3.5萬現金「死轉手」躲查緝! 人頭帳戶簿卡藏草叢、交通錐民視影音 ・ 10 小時前