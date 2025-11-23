新莊男替胞妹出氣 「持刀砍傷」施暴男友後自首

不滿妹妹遭男友施暴，新莊男子約談判時持刀砍傷對方，事後主動到警局自首。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區發生一起街頭砍人事件。一名男子因不滿妹妹長期遭男友施暴，約對方到住家附近談判，未料過程中情緒失控，拿出預藏的刀械砍傷對方手腳，造成多處刀傷。男子犯案後隨即前往警局自首。儘管被害男子事後表示不願提告，警方仍依殺人未遂罪嫌將施暴男子移送法辦。

據了解，行兇男子長期得知妹妹遭男友家暴，因此心生不滿，約對方出面談話。雙方見面後談判破裂，男子在怒火之下拿出事先準備好的刀械攻擊，造成被害人手腳多處受傷。

案發後，男子主動到警局自首。被害人於筆錄中表示不願追究，但因案件涉及暴力傷害且手段兇狠，警方仍依殺人未遂罪嫌將男子移送偵辦，詳細案情將由警方與檢方進一步釐清。

