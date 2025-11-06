新莊男泥醉逛大街！搖晃穿梭車陣、行為脫序 警超無奈帶回實施管束

記者林盈君／新北報導

昨天（5日）晚間7時許，新北市新莊區四維路一帶，一名49歲的謝姓男子，渾身酒氣、搖搖晃晃，於路中車陣穿梭，還不時的胡言亂語，巡邏員警見狀，經多次制止無效，只好先將謝男實施管束，沒過多久，待謝男清醒後自行返家。

新莊男泥醉逛大街，穿梭車陣被警攔下實施管束。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天晚間，謝男因泥醉在路上搖晃亂走，行經四維路一帶某補習班附近時，於路中車陣穿梭，十分危險，有民眾見狀報警處理。巡邏員警獲報後趕抵，謝男還不斷的胡言亂語，行為脫序，經員警多次制止無效，遂對其實施管束，預防謝男自身及他人生命、身體之危險情事。

新莊男泥醉逛大街，穿梭車陣被警攔下實施管束。（圖／翻攝畫面）

所幸稍晚，謝男清醒後自行返家，警方呼籲，民眾飲酒應適量並自制，切勿藉酒滋事或侵害他人權益。警方也將持續強化治安維護作為，確保民眾生活安全無虞。

新北,新莊,酒醉,補習班,泥醉,保護管束。（圖／翻攝畫面）

