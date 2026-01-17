新莊男疑債務纏身「心情差」失聯！家屬副都心路旁尋獲已明顯死亡

記者莊淇鈞／新北報導

顏男陳屍在愛車駕駛座內。（圖／翻攝畫面）

新北市1名42歲顏姓男子因為心情不好，前天（15日）跟家人說要出去走走散心，但後來家人發現聯繫不上顏男，因此報案協尋，昨天（16日）晚上，家屬在新莊區副都心中央路上的路邊停車格，發現顏男倒臥自己愛車駕駛座上沒了生命徵象，家屬雖然緊急119報案求救，但消防救護員到場確認顏男已明顯死亡，男子確切死亡原因還待檢警後續相驗後釐清。

據了解，前天上午，顏男向家人表示心情不好要出門散心，但到了晚上家人發現聯繫不上顏男，家屬擔心顏男發生意外，昨天凌晨向警方報案協尋，直到晚上6時許，家屬在新莊區副都心的中央路路旁停車格發現顏男的愛車，但打開車門看到顏男倒臥駕駛座，已無生命徵象，消防救護員獲報到場，雖緊急對顏男進行搶救，但顏男仍回天乏術。



警方鑑識人員到場採證，車內並無侵入跡象，顏男身上也無明顯外傷，初步研判無外力介入，但家屬表示，顏男最近疑似有債務糾紛讓他心情最近不是很好，但顏男確切死因仍待檢警後續相驗釐清。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

