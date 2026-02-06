社會中心／馬聖傑、洪國凱、謝漢暘 新北市報導

新北市新莊地區，昨天（週四）晚上，一間熱炒店外，發生一起持刀砍人案！一名男子因為身陷債務問題，不滿無法預支工程行的款項，竟怒氣沖沖，持菜刀來尋仇！一共造成兩人受傷，當時衝突的監視器畫面也曝光。

一名男子站在路邊滑手機，此時突然殺出一名手持菜刀的惡煞，二話不說、朝他揮砍！完全殺紅了眼！被害人拔腿狂奔，一旁的人見狀，抄起酒瓶、塑膠籃，朝對方猛丟！即便如此，還是阻止不了菜刀男子，繼續揮刀胡亂攻擊！一場大亂鬥場面，在街頭爆發，警方火速到場處理。警方獲報到場，雙方情緒還很激動，趕緊先隔開雙方，避免衝突擴大。

廣告 廣告





新莊男背債不滿無法預支款項 街頭「持菜刀追砍」兩人受傷

新莊男背債不滿無法預支款項 街頭「持菜刀追砍」兩人受傷。（圖／民視新聞）





目擊民眾：「就有人拿菜刀，10幾個就是拿那個酒瓶，拿菜刀那個（對方）叫他把菜刀放下，10幾個人這邊的有人被砍到。」

監視器畫面捕捉到，一夥人從騎樓扭打到大馬路上，當時甚至車來車往，嚇壞不少用路人。

民視記者馬聖傑：「當時另外一方人馬，在這邊投擲的酒瓶，碎片甚至噴飛到了，對面馬路的店家，可見衝突有多激烈。」





新莊男背債不滿無法預支款項 街頭「持菜刀追砍」兩人受傷

新莊男背債不滿無法預支款項 街頭「持菜刀追砍」兩人受傷。（圖／民視新聞）





驚悚持刀砍人衝突，發生在新北市新莊地區，週四晚上接近9點，持刀砍人的是50歲翁姓男子，他積欠債務，不滿提前預支工程款遭到拒絕，趁工程行舉辦尾牙時，到一旁的車商買把菜刀，來找張姓男子尋仇！胡亂揮砍之下，一共造成兩人受傷，好險只受輕傷，沒有生命危險。

光華派出所副所長蘇筱婷：「第一時間迅速壓制逮捕行凶翁姓男子，全案將涉案男子，依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。」

只因預支不了款項，就持刀砍人！接下來得為自己的行為負責。

原文出處：新莊男背債不滿無法預支款項 街頭「持菜刀追砍」兩人受傷

更多民視新聞報導

正妹酒醉上車！遭司機「脫光性侵拍片」玩後棄路邊 連內褲都是精液

甜心議員林穎孟指控前夫動粗 北院判林致光拘役40日

宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中

