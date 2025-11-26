新莊男自助洗衣店內「握棒摩擦」！ 落網認坦言：一時興起

監視器錄下游嫌離開洗衣店身影。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊一名游姓男子，前天（24日）清晨跑到中港地區一間自助洗衣店，突然掏出下體不斷「摩擦生熱」，過程被民眾直擊，轄區新莊警方獲報後，今天（26日）上午循線在中港路上將游嫌帶回偵訊，經初步了解，游嫌疑因一時性起才會犯案，全案將朝妨害風化罪嫌偵辦。

據了解，新莊警方網路巡邏時，在社群平台上看到一段影片，只見59歲游姓男子出現在新莊中港地區一間自助洗衣店內，身穿牛仔褲的他，坐在板凳上，雙腿伸直，手部則是握著自己的下體不斷上下摩擦，正在DIY。

廣告 廣告

轄區新莊警方展開調查，今天（26日）上午見到游嫌走在路上，當場將他帶回偵詢，游嫌坦言，因一時興起，才會在洗衣店內DIY，詢後也將依妨害風化罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新莊分局也呼籲，公共場所為大眾共同使用空間，民眾應自律遵守法律與社會善良風俗，切勿於公共場所從事不當或不雅行為，警方對於任何妨害社會風化行為均採取「零容忍」態度，將持續加強查緝，維護市民安全與生活品質，如民眾目擊可疑、不雅或疑似騷擾情事，請立即撥打 110 通報，警方將迅速到場處置，全力守護市民。

警方將游嫌帶回偵訊。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

官司纏身！黃子佼撞傷女騎士肇逃 今遭新北檢起訴

驚悚瞬間曝！北市婦金山訪友 疑路況不熟墜漁港亡

疑鑽車縫起爭議！超商大夜班街頭對決汽修工人 下場全進警局

