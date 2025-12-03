新莊男見網友卻遭強盜泰達幣 警迅速逮人送辦

（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市新莊陳姓男子以投資虛擬貨幣事宜，邀陳姓被害人見面卻將對方強押上車並迫轉帳虛擬貨幣泰達幣（USDT）約17萬元得逞，警方獲報在1天內逮2嫌送辦，並追緝陳姓主嫌。

新莊分局今天發布新聞稿，陳姓被害人與陳姓主嫌是網友，陳姓主嫌日前突然提出見面，討論投資虛擬貨幣事宜。被害人不疑有他，11月29日晚上7時許獨自前往中央路某停車場會面。

警方表示，陳嫌竟夥同李姓及吳姓男子將被害人強押上車，陳嫌控制被害人行動自由，並逼迫轉帳新台幣9萬元及虛擬貨幣泰達幣約17萬元得逞。

警方表示，被害人被載至桃園機場附近才獲釋，警方受理被害人報案後就成立專案小組，在案發不到24小時，循線在三重、新莊地區拘提李姓及吳姓男子到案，並全力查緝陳姓主嫌。

警方表示，詢問後，依妨害自由、強盜及傷害等罪嫌將2男移請新北地檢署偵辦，訊後，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。至於遭強盜的泰達幣及現金，警方已聲請凍結帳戶中，全案擴大偵辦。（編輯：龍柏安）1141203