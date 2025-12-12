新莊百年風貌為題 全國青年景觀競賽《游歷在目》奪首獎

第7屆全國青年景觀競賽12日於新莊區福慧都會公園辦理頒獎典禮，由國立嘉義大學景觀學系的〈游歷在目〉拿下冠軍，作品也在公園直接呈現，吸引不少人前往拍照。（吳嘉億攝）

第7屆全國青年景觀競賽日前以「新莊百年風貌新生力」為題，經過2個多月的徵件及競賽後，今（12）日於新莊區福慧都會公園辦理獎項公布與頒獎典禮，分別由東海大學景觀系同學〈竹宰新莊〉獲得競圖組首獎及獎金2萬元，設計施作組則由國立嘉義大學景觀學系的〈游歷在目〉拿下冠軍，抱回10萬元獎金。其中設計施作組得獎作品自即日起至明年1月11日在現場展出，邀請民眾前往欣賞青年為城市注入的新力量。

新北市副市長劉和然表示，本屆比賽響應市府推動的「新莊百年風貌整合計畫」，以具有濃厚歷史文化特色的新莊廟街及周邊作為基地，共吸引96組競圖組報名參賽，為歷年最多；並考量近年物價攀升，本屆特別提高設計施作組材料補助金10％，競賽總獎金也提升到30萬元，希望透過實際支持，讓參賽青年能更放心投入創作，也更有動力嘗試突破。

劉和然說到，參賽團隊深入街廓微空間，從新莊百年紋理出發，思考舊城空間賦能、串連社區、重塑日常生活場景，也呼應市府推動老城活化的方向，作品展現歷史風貌再生、農業健康共構與未來永續願景三大核心精神，在公園綠地中創造兼具美感與實用的公共空間，為日常環境帶來新的改變。

新北市綠美化環境景觀處說明，頒獎典禮除了表揚青年景觀設計團隊外，也同步肯定在綠美化上表現優異的社區團體。現場參賽的得獎作品也自即日起於福慧都會公園展出至115年1月11日止，民眾除可前往欣賞青年設計帶來的創意能量外，「賞花快報」粉絲專頁也將推出網路票選並提供抽獎活動，邀請民眾參與。

