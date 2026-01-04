新莊社大攝影展 捕捉生態之美

新北市新莊地政事務所將於1月6日起至6月26日，於3樓辦公區舉辦「新莊社大生態攝影班師生聯展」，展出老師林金山帶領其學員共16幅生態攝影作品。展覽以自然共生與生態之美為主軸，透過鏡頭捕捉在地生態的細膩紋理，從昆蟲與植物的微觀互動到生命蛻變的敘事詩篇，引領觀眾看見生態的奧祕與和諧。

林金山長期投入生態攝影與環境教育，作品兼具藝術美感與生態關懷。本次展出的攝影創作，涵蓋微距生態、自然紀實等多元主題，透過影像展現生態的多樣性與生命的動人瞬間，讓辦公空間轉化為兼具美感與教育意義的藝文場域。

廣告 廣告

新莊地政事務所主任林圭宏表示，邀請新莊社大生態攝影班展出，是希望透過藝術柔化洽公環境，讓民眾與同仁在辦理公務之餘，也能感受自然生態的寧靜與生命力。他強調，地政事務所不僅是行政服務的場所，更應成為地方文化與生態美學的交流平台，未來也將持續推動藝文展覽，營造更具人文溫度的公共空間。

此外，新店地政事務所行動藝廊即日起推出「抽什麼象－象什麼畫」抽象畫展，展覽期間至6月30日止，邀民眾一同欣賞謝東榮老師的多樣畫作。

新店地政事務所表示，行動藝廊不僅提供各界藝文朋友展出創作，也希望藉由每次不同的展覽分享藝術文化的美，提升與藝術對話之空間，讓藝術文化豐富生活和心靈。