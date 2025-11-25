新莊立德段公辦都更簽約 侯友宜：打造新莊新地標

▲侯友宜感謝馥華集團及永大興公司投入新北市公辦都更，與市府共同承擔整合與開發責任，期許共同努力，讓工程如期如質完成。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市政府今（25）日舉辦新莊區立德段公辦都更簽約典禮，由財政局與馥華集團旗下的永大興營造工程股份有限公司合作，啟動新莊核心地段的都市更新計畫。新北市長侯友宜表示，本案將以市有土地為基礎，整合私有土地，打造住宅、商場、辦公與公益空間，結合捷運新莊站、新莊廟街與中華路生活圈，帶動區域發展，打造新莊新地標。

侯友宜指出，都更不易，但新北市府有責任持續推動都市更新，為城市帶來新的風貌。新莊立德段緊鄰捷運新莊站、新莊廟街、中華路一段及學校，位在新莊重要的交通幹道，生活機能完善。本案都更完成後，將與周邊公辦都更案及市中心計畫串聯，成為推動新莊蓬勃發展的關鍵基地。

廣告 廣告

侯友宜感謝馥華集團及永大興公司投入新北市公辦都更，與市府共同承擔整合與開發責任，期許共同努力，讓工程如期如質完成。本案規劃商場、住宅、辦公空間及公益的身障社區式日照中心，提供友善、安全且具現代感的生活環境。

財政局補充，永大興公司以「商業串聯」與「宜居生活」為核心，規劃友善通學步道、串連社區商業帶，全區將以黃金級綠建築、黃金級智慧建築及一級建築能效打造符合健康、智慧、永續的優質建築。