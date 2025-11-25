新莊箱屍案身障兒可憐受冤！不實謠傳狂散播 議員不忍了

2025年11月25日新北市／針對新莊箱屍案身障者無辜被牽連，新北市議員戴湘儀在市議會與新北市長侯友宜進行質詢與討論。（新北市議員戴湘儀服務處提供／吳嘉億新北傳真）

針對日前新莊發生箱屍命案，患有身心障礙的死者兒子被警方懷疑涉案逮捕並被新聞媒體大幅度刊登報導，事後因無殺人嫌疑而無保獲釋，卻在社會上掀起一番討論，此事件也讓選區內的新北市議員戴湘儀關注，除在議會上向新北市長侯友宜質詢、討論外，24日也透過個人臉書粉專發文，呼籲檢討身障者司法人權與提出改進方向。

戴湘儀文章中提到，今年新莊最駭人聽聞的箱屍案，整個過程從一開始媒體報導到網路輿論，各種真假消息鋪天蓋地四處傳散，像是針對性地批判嫌疑人外貌、對其行為毫無根據的臆測等等，都讓無罪推定變成有罪推定，更是對尚未確認犯行的嫌疑人名譽造成損害。

戴湘儀指出，事件發生當下，就向局處反應可能需查明嫌疑人是否具有身障身份，後續身分確認後也要求警方必須依《刑事訴訟法》第35條第3項規定，與社會局一同協助安排社工人員或其他法律扶助之專業人員陪同偵訊，維護其基本人權與程序正義。

戴湘儀指出該案有些重點需要被改進，首先警方在當下應確實保護嫌疑人容貌及隱私不被公開、在偵查不公開作業辦法下主動進行案件澄清，加上警政系統與身心障礙資料庫無銜接，導致警方偵訊難以第一時間掌握嫌疑人身心狀況等等問題；雖後續追查該男子的家庭成員皆為身心障礙者，在衛福部規範下屬於家庭成員有不利處境且需要被通報的脆弱家庭，強調若不是該事件發生，可能都不會被發現，也恐造成被社會安全網遺漏。

文章最末後提到，在刑案偵查過程針對司法人權應有更加細膩的做法與保護，重申對該案市長承諾未來會有更精進的做法，不排除將社政系統與警政系統做相關的對接、作好脆弱家庭通報，強化鄰里宣導措施。

