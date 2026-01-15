新莊綠營初選火熱 兩女將各帶綠委拜票、掃街
距離年底九合一大選不到一年，其中新北市選情部分，在民進黨提名立法委員蘇巧慧參選新北市長後，市議員的提名作業也緊鑼密鼓進行中，其中在第三選舉區（新莊區）中，民進黨除有現任鍾宏仁、林秉宥、翁震州外，另有翁昭仁、吳奕萱及陳岱吟等3人也爭取於初選中出線。今（15）日上午吳奕萱在立委吳秉叡陪同下，於新北環狀捷運線幸福站旁的思源、幸福路口拜票；另一位陳岱吟則同樣找來宜蘭立委陳俊宇陪同，走訪新莊裕民市場掃街拜票，2女將爭取代表黨內出馬角逐議員，也讓選情更增添話題。
過去擔任民進黨立委吳思瑤國會辦公室主任的吳奕萱，一早便與吳秉叡戴上隨身擴音機麥克風，一起站在路口，向路過民眾微笑、揮手致意展現親和力。吳奕萱也說自己是新人中最年輕，資歷最完整的，也是第一個開始站路口的參選人，會努力展現年輕人的活力，讓大家看到她的行動力與執行力。
繼掛出前立法院長、前宜蘭縣長游錫堃的合體廣告看板後，陳岱吟今日上午找來宜蘭立委陳俊宇陪同，走訪新莊裕民市場，強調自己是新莊在地出生、成長的，強調游錫堃的「水牛精神」就是身為子弟兵她從政的初衷，會秉持游錫堃的指導，繼續腳踏實地做事，希望新莊鄉親給予機會，絕對會「勁打拼」、「勁認真」，做好議員、照顧好新莊的鄉親們。
地方人士分析，新莊選區應選7席，其中國民黨現任議員包含新北市議長蔣根煌、議員戴湘儀、蔡健棠共3席，另民進黨現任議員林秉宥、翁震州明確表達競選連任，而鍾宏仁則有意不競選連任，在擬提名4席狀況下，吳奕萱、陳岱吟及翁昭仁可望爭取1至2席參選資格的空間，就看最終初選結果。
