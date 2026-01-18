新莊老翁與家人爭吵！憤而帶汽油「中港大排下縱火」自傷

昨深夜新莊一名老翁在橋下縱火。（圖／翻攝Threads／＠jason07.25）

新北市新莊區18日晚間發生一起縱火事件。警方表示，當晚約22時30分，1名年約70歲的老翁在中港大排昌隆橋下方的人行步道焚燒雜物，火勢雖不大，但在夜色中相當明顯，路過民眾發現異狀後立即報案。

警消獲報後迅速趕抵現場，發現老翁站在火堆旁，立即將他拉離並同步進行滅火作業。火勢很快被撲滅，燃燒面積約4平方公尺，所幸未波及周邊設施，未造成更大災情，相關畫面也被民眾拍下PO上網。老翁因接觸火源造成輕微燒燙傷，隨即由救護人員送醫治療，所幸並無生命危險。

警方初步調查指出，老翁疑似與家人發生爭吵後情緒失控，憤而離家，並揚言縱火洩憤。他隨身攜帶汽油到現場，朝雜物與椅子潑灑後，再以打火機點火焚燒。據了解，老翁精神狀況不穩定，並自稱因心情太差才外出縱火，過程中甚至疑似有自殘意圖。

由於老翁目前仍在醫院接受治療，情緒尚未完全穩定，警方暫時無法完成筆錄，後續將待其狀況好轉後再進一步釐清案情。警方表示，本案已依縱火相關罪嫌方向偵辦，實際動機與細節仍有待後續調查確認。

