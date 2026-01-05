新莊臘腸犬墜樓重傷遭棄養 新北罰飼主12.8萬、終身禁養犬貓

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市新莊區日前發生臘腸犬自高處墜落重傷事件，飼主搬遷後未設置安全防護，犬隻從3樓陽台墜落至1樓，雖經搶救保住性命，卻因飼主未妥善照護遭認定構成棄養。新北市政府動物保護防疫處依法裁處飼主重罰12萬8000元，並列入黑名單，終身不得再飼養犬貓。

動保處長楊淑方指出，犬隻雖撿回一命，但經獸醫師診斷，因高處墜落導致骨盆骨折，傷勢嚴重，恐有終身癱瘓風險。動保處第一時間聯繫飼主說明傷勢與後續醫療需求，惟飼主未到院探視，也未妥善安排照護事宜，經多日聯繫查證仍未履行基本照護責任，已構成棄養行為。經新莊分局福營派出所通知飼主到案說明後，動保處依事證認定其違反多項動物保護相關法規。

楊淑方表示，飼主違反《動物保護法》第5條第2項未提供動物安全生活環境，以及同條第3項棄養動物，並涉及未辦理寵物登記、未完成絕育或申報繁殖管理，以及未依《動物傳染病防治條例》完成狂犬病預防注射等情事，依法裁處合計12萬8000元罰鍰，並命其接受3小時動物保護教育課程，同時列入黑名單，終身不得再飼養犬貓。

楊淑方說，飼主對動物負有終身照護責任，動物發生意外受傷時，更應即時提供必要醫療與妥善照顧。犬貓對陌生環境具高度好奇心，搬遷或環境變動時，務必完成陽台、窗戶及高處空間的安全防護，避免獨留寵物於未設防環境中，以防憾事再度發生。

