新莊臘腸犬墜樓重傷遭棄養 飼主挨罰逾12萬、終身禁養

新北市新莊區去年11月23日晚間發生一起犬隻高處墜落重傷案件，引發社會關注。邱姓飼主因搬遷至新住處，將所飼養的臘腸犬獨留在尚未熟悉、且未完成防護措施的環境中，犬隻不慎自3樓陽台欄杆縫隙墜落至1樓，當場痛苦哀嚎。樓下住戶聽聞異狀後立即通報相關單位，犬隻雖撿回一命，卻因飼主後續不聞不問，遭新北市動保處認定構成棄養，依法重罰並終身禁養犬貓。

動保處指出，該犬經送醫搶救後雖存活，但獸醫師診斷其因高處墜落造成骨盆骨折，傷勢嚴重，未來恐有終身癱瘓風險。動保處第一時間即聯繫飼主，說明犬隻傷勢及後續醫療與照護需求，惟飼主未到院探視，也未妥善安排照護事宜，經多日聯繫仍未履行基本飼主責任。

動保處表示，經蒐證與查證後，認定邱姓飼主對受傷犬隻未盡照護義務，已構成棄養行為，並通報警方協助處理。新莊警分局福營派出所通知飼主到案說明後，動保處依相關事證，確認其違反多項動物保護及防疫法規。

動保處指出，該飼主違反《動物保護法》第5條第2項，未提供動物安全生活環境；同法第5條第3項，棄養動物；另查有未依法辦理寵物登記、未完成絕育或申報繁殖管理，以及未依《動物傳染病防治條例》完成狂犬病疫苗注射等違規情事。

動保處依法裁處合計12萬8,000元罰鍰，並命其接受3小時動物保護教育課程，同時列入飼主黑名單，終身不得再飼養犬貓。

動保處強調，飼主對所飼養動物負有終身照護責任，動物一旦發生意外受傷，更應即時提供必要醫療與妥善照顧，絕不可置之不理。犬貓天性好奇，對陌生環境尤其容易發生危險，呼籲民眾在搬遷或生活環境變動時，務必事先完成陽台、窗戶及高處空間的安全防護措施，並避免獨留寵物於未設防環境中，以防止類似憾事再次發生。

