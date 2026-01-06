新莊臘腸犬3樓墜落重傷遭棄養 飼主被重罰近13萬+終身禁養

新北市動保處依法重罰邱姓飼主12萬8000元，並終身禁養犬貓，起因於該飼主搬遷至新莊區新住處時，將臘腸犬獨留在未完成防護措施的環境中，導致犬隻從3樓陽台欄杆縫隙墜落至1樓重傷，事後飼主卻對受傷犬隻不聞不問，構成棄養行為。

臘腸犬因為疼痛而哀嚎。（圖／新北市動保處）

動保處表示，該飼主違反《動物保護法》第5條第2項未提供動物安全生活環境，同法第5條第3項棄養動物，另查有未依法辦理寵物登記、未完成絕育或申報繁殖管理，以及未依《動物傳染病防治條例》完成狂犬病疫苗注射等多項違規情事。除裁處罰鍰外，並命其接受3小時動物保護教育課程，同時列入飼主黑名單。

動保處緊急移送犬隻。（圖／新北市動保處）

據了解，去年11月23日晚間，樓下住戶聽聞異狀後立即通報相關單位。獸醫師診斷該犬因高處墜落造成骨盆骨折，傷勢嚴重，未來恐有終身癱瘓風險。犬隻雖經搶救撿回一命，但飼主未到院探視，也未妥善安排照護事宜，經多日聯繫仍未履行基本飼主責任。

臘腸犬抵達醫院時，精神萎靡。（圖／新北市動保處）

動保處第一時間聯繫飼主，說明犬隻傷勢及後續醫療與照護需求，惟飼主始終未出面處理。經蒐證與查證後，動保處認定邱姓飼主對受傷犬隻未盡照護義務，已構成棄養行為，並通報警方協助處理。新莊警分局福營派出所通知飼主到案說明後，動保處依相關事證確認其違反多項動物保護及防疫法規。

動保處強調，飼主對所飼養動物負有終身照護責任，動物一旦發生意外受傷，更應即時提供必要醫療與妥善照顧，絕不可置之不理。犬貓天性好奇，對陌生環境尤其容易發生危險，呼籲民眾在搬遷或生活環境變動時，務必事先完成陽台、窗戶及高處空間的安全防護措施，並避免獨留寵物於未設防環境中，以防止類似憾事再次發生。

