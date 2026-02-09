新莊自來水管線挖損搶修完成 新北大道、五工路恢復通行

新北市府團隊徹夜搶修與提前部署交通疏導，完成清整路面後，五工路於9日中午1時全線恢復通行。（圖／新北市工務局）

新北市新莊區新北大道、思源路與五工路口日前因人行天橋新建工程施工不慎，挖損地下自來水幹管，造成路面積水、交通受阻。新北市政府啟動跨局處應變機制徹夜搶修，今（9）日中午提前完成修復，不僅全面恢復供水，五工路亦全線開放通行，交通影響迅速解除。

這起事故發生後，新北市長侯友宜第一時間趕赴現場坐鎮指揮，要求以「民生優先、交通優先」原則處理。市府隨即整合工務、消防、水利、交通、警察、區公所及台灣自來水公司等單位，從事故發生當天一路搶修到隔日清晨，全力降低對市民生活與通勤的衝擊。

廣告 廣告

工務局總工程司楊至中（右起）、養工處副總工程司黃柏升等人在場緊盯搶修進度。（圖／新北市工務局）

新北市工務局指出，施工單位在進行思源路跨越新北大道人行天橋基礎工程時，誤挖自來水管線，水公司隨即進行降壓供水及關閉水閥作業，避免大規模停水。晚間工程團隊展開抽排積水、清理管溝、打設鋼板樁等作業，並於清晨完成臨時擋土設施，順利露出破損管線。

新莊區思源路與新北大道工程不慎挖破地下自來水管，市府團隊徹夜搶修，提前於9日中午完成修復更換新管作業。（圖／新北市工務局）

修復過程中，工程人員發現同一管線另有一處漏水點，隨即擴大開挖並一併處理，以確保後續供水安全。今晨6時15分完成路面初步清理後，五工路往新北產業園區方向先行開放一車道通行，上午尖峰時段在警方與義交協助下，車流大致順暢。

工務局表示，台水已於中午前完成新管更換及回填灌漿加固作業，廠商隨後清洗路面、移除沙包，提前於中午1時恢復五工路全線通行，同時全面回復正常供水。市府也同步透過警廣與交通資訊系統即時發布路況，提醒用路人改道分流。

更多中時新聞網報導

民眾捕獲九孔街頭寫春聯喊幸運

蕭淑慎陪尪出差澳門 獲贈豪宅一套

MLB》鄭宗哲落腳紅襪 仍陷5度DFA危機