新莊自來水管遭挖破「馬路大淹水」 工務局：圖資誤差

新北市新莊區，今（8）日上午傳出水管爆管意外！現場馬路上淹起土黃色泥水，原來現場正在蓋人行陸橋，要橫跨新北大道直達捷運站，沒想到施工不慎鑽破自來水管，新北市府工務局初步判斷，是因為圖資落差造成意外，自來水公司目前已經先把3個水閥關閉、減壓供水，希望能加緊腳步搶修完成。

車輛行經路口激起大量水花，不過這不是因為下大雨，而是工地施工造成爆管，原本兩線道，此時只能緊縮一半，交通大受影響，有駕駛下車查看狀況，看起來相當困擾，只見土黃色的泥水，不斷從工地湧了出來，車輛只能繞道而行。

交管人員說：「有一些水出來，原本以為是平常的水，以為平常的。」從上方看更驚人，將近半條路都被淹沒，半邊工地以及馬路，此時都變成黃澄澄一片，事發就在新北市新莊區，這裡正在進行人行陸橋工程，要直達捷運新北產業園區站，新北大道五工路這個路口，去年底開始施工，8日進行全套管基樁工程時，不慎挖破底下500毫米自來水管，水溢出來造成周圍部分線道封閉，目前減壓供水關閉三個水閥，預計泰山區五股區約萬戶將受影響。

新北市工務局總工程司楊至中說：「我們已經聯繫自來水公司到現場來進行搶修，那在(去年)12月24號的時候，已經有跟自來水公司有會勘過，那原則上，水管應該是在路面底下。」

新北市市長侯友宜說：「自來水的管線其實都已經很久了，當年的圖資大概都有40幾年的一個差異性，所以往往在套圖的方式上，以及我們在探測的過程當中，往往會一些資訊的落差。」

畢竟事發位置，鄰近產業園區，就怕隔天上班日，交通大受影響，除了疏導交通，防止災情繼續擴大，施工單位也要釐清圖資落差問題，加快腳步搶修。

