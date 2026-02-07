新莊莽男騎車暴怒毆人亮鐵鎚 警循線逮人送辦

新北市日前發生一起恐嚇傷害案，一名男子騎機車行經新莊某路段，莫名遭另名騎士毆打頭部，還拿出榔頭逼近恐嚇，嫌犯到案後辯稱以為對方在瞪他才會出手，仍遭警方依法送辦。

男子暴怒無故傷人恐嚇遭查獲送辦。（圖／翻攝畫面）

警方調查，嫌犯陳姓男子（30歲）5日上午騎機車行經新莊區中正路時，在停等紅燈時突然情緒失控，攔下前方機車騎士柯姓男子（21歲）出手毆打其頭部，還拿出隨身工作用的鐵槌逼近，要對方下車理論，柯男見狀嚇得立刻逃離現場並向警方報案。

警方查扣犯案用鐵鎚。（圖／翻攝畫面）

轄區新莊分局警方受理報案後立即進行調查，經調閱沿線監視器畫面比對分析，鎖定涉案車輛及嫌犯陳男身分，循線在新莊區天祥街附近將他查緝到案，同時查扣犯罪工具鐵鎚1支，陳男應訊時供稱已為對方「在瞪他」，才會情緒失控動手，隨身攜帶鐵鎚是因為木工工作需要，全案訊後遭依恐嚇與傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方呼籲，行車糾紛應理性溝通處理，切勿因一時情緒訴諸暴力。警方對任何暴力行為均秉持「零容忍」立場，必定迅速查辦、依法嚴懲；如遇緊急或可疑情事，請立即撥打110報案專線，共同維護社會治安與交通安全。

