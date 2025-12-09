新莊蘆洲河廊點亮耶誕 高雄聖誕生活節連嗨5天

耶誕佳節傳福音，新北、高雄冬季景點引爆！新北市政府將於12月13日啟動中港大排、鴨母港溝耶誕燈飾，包括4公尺立體聖誕花束及繽紛燈海；瑞芳三安社區迎來滿山芒花盛景，結合礦業文化與農遊體驗，成為秋冬旅遊亮點；高雄「2025聖誕生活節」已於11月28日點燈，並在12月20日至24日連唱5天。

新北市政府今(2025)年以「幸福耶誕」為主題，於新莊中港大排及蘆洲鴨母港溝沿線，布置五顏六色燈飾與節慶造景，兩地河廊多年整治有成，已是居民散步休憩的重要據點。將於12月13日17時起正式點亮，每天17：00至22：00展演璀璨夜色。

中港大排行道樹以柔和淺粉與深紫燈串呈現夢幻漸層，鴨母港溝人行道則加入麋鹿、企鵝與小型聖誕樹的活潑設計，而萬福廣場更以4公尺立體聖誕花束成為主視覺，讓白天綠意、夜間光影交織成夢幻水岸景致，為親子、情侶與遊客打造浪漫拍照點。

隨著東北季風到來，新北瑞芳三安社區迎來每年最迷人的芒花季。銀白花海與金瓜石山海景觀交錯，加上附近十三層遺址的歷史意象，成為遊客秋冬探訪的熱門路線。三安社區近年積極推動地方文化與農遊活動，包含導覽解說、農事體驗等，讓旅人不僅賞花，也能深入山城文化脈絡。

三安社區以「石在幸福．水岸石頭公園」作為新亮點，結合在地巨石與原生植物打造自然休憩空間，呈現山城兼具生活與自然的美學風貌。遊客可透過導覽穿梭古水橋、山城步道，感受礦業歲月痕跡。而新北市19個農村社區陸續展現多元面貌，讓民眾更深度體驗農村魅力。

南台灣節慶燈景也不甘示弱，「高雄聖誕生活節」邁入第3屆，將於12月20日至24日推出「聖誕黃金週」5天連續大型演唱會，創歷年最高規模。25組陣容包括落日飛車、滅火器、美秀集團、麋先生、韋禮安、洪佩瑜、鄭宜農等知名歌手與樂團，陪民眾一路嗨唱到平安夜。同時結合光環境、特色市集及商圈，帶動人潮與消費力，打造冬季最具儀式感的大型市民活動。

