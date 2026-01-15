新莊行車糾紛！情侶逆向攔車施暴 還以車門夾擊害無辜駕駛腦震盪

記者莊淇鈞／新北報導

易女開車逆向擦撞攔下蕭男的車。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區富國路上，去年（2025年）底，1名蕭姓男子開車時，竟被另1輛車開車逆向飆速衝撞攔車，隨即遭該車下來的1對男女圍毆及以車門夾擊，導致蕭男多處鈍傷，更有腦震盪症狀。轄區新莊警方獲報，確認車主為47歲易姓女子，但由於易女患病無法前來製作筆錄，直到昨天（14日）傍晚才循線前往基隆，將她帶回製作筆錄，並已掌握施暴的犯嫌陳姓男子身分，將通知他到案說明，全案將朝毀損、傷害、恐嚇、強制等罪嫌偵辦。

易女與陳男痛毆蕭男。（圖／翻攝畫面）

據了解，這起事件發生在去年12月29日深夜11時許，易女開車搭載41歲陳男，行經新莊區富國路時，因前方路旁共有5輛車違規併排臨停，造成車道縮減影響正常通行，其中1輛蕭男駕駛的臨停轎車突然起步向左切出，讓易女不滿，便直接逆向加速追上擦撞後逼停蕭男的車。

蕭男向警方說明事發經過。（圖／翻攝畫面）

隨後易女及陳男便下車與蕭男口角，過程中突然動手痛毆蕭男，更以車門夾擊，造成蕭男頸部、前胸、嘴唇上鈍傷、頭暈疑似腦震盪，直到蕭男表示要報警，易女及陳男才逃離現場。

新莊警方獲報到場處理，後續依車籍資料通知車主，易女直到昨天下午5時許才到案說明製作筆錄，警方將持續通知陳男到案協助釐清過程，全案將依毀損、傷害、恐嚇、強制罪嫌偵辦。

蕭男的友人昨天在社群軟體上發文爆料此事，質疑「報案後114/12/30左右至今沒有任何後續，現在新莊的治安這麼差的嗎？？ 他因為傷勢也影響了工作，工作中間有昏倒，月底還要去開刀，現在警方還沒找到犯嫌，我沒想到在這個我從小到大生活了快40年的地方，會有這種事情發生，這種可怕的人現在還在你我生活的新莊趴趴走，真的讓我覺得不可思議」

