新莊街頭警笛聲狂響！ 通緝犯毒駕竄逃就逮「圍捕畫面」曝光

【記者曾佳俊／新北報導】新北市新莊區昨(24)日晚間發生警匪追逐案件，一名身揹「3條通緝」的37歲溫姓男子騎乘機車行經新北大道時，因騎車搖晃遭警員攔查，他卻拒檢加速蛇行逃逸，線上警力隨即展開攔截圍捕，最終成功將其於路口攔下，這才發現溫男擔心入獄而拼命竄逃，經警方檢測溫男還涉毒駕，全案依法送辦。。

警方表示，新莊分局福營派出所警員陳立偉、李威霆於24日晚間9時許執行巡邏勤務時，行經新北市新莊區新北大道與中正路口，發現一名騎乘普通重型機車的男子神情緊張，且騎車搖搖晃晃，因此上前示意停車受檢。

廣告 廣告

未料該名男子不僅未配合，反而沿新北大道、中正路、富國路等路段加速逃逸。警方立即通報線上警力支援，實施區域封鎖與圍捕，最終在丹鳳派出所支援警力協助下，順利於當晚在新莊區將該名溫姓男子（37歲）緝獲到案。

警方進一步查證，溫男為新北地方檢察署發布的妨害自由及毒品案件通緝犯，另亦遭臺北地方檢察署發布不能安全駕駛通緝。警方同時發現溫男騎乘機車時疑似涉及毒品駕駛，依法對其實施唾液毒品快篩，結果呈現安非他命陽性反應。

警方隨即依《道路交通管理處罰條例》第35條規定，當場扣留其所騎乘機車並開立告發單，並採集尿液送驗。全案通緝部分，已分別解送新北地方檢察署及臺北地方檢察署歸案；另毒駕部分，將依涉嫌違反《毒品危害防制條例》及公共危險罪，移送新北地方檢察署偵辦。

新莊分局呼籲，施用毒品後駕車上路，將嚴重影響判斷與反應能力，對自身及其他用路人安全構成重大威脅，警方將持續加強取締毒品犯罪及危險駕駛行為，確保市民行的安全。

溫男在警方包夾下，於路口轉彎衰車就逮。翻攝畫面

溫男落網後毒品唾液快篩陽性。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜大S離世將滿1年！2/2確定辦紀念雕像揭幕儀式 具俊曄續留台灣守護亡妻

獨家｜全聯尾牙人人有獎「保底1.2萬」 頭獎6位數！玖壹壹、TRASH嗨唱

穩了？台中市長最新民調 江啟臣、楊瓊瓔、何欣純支持度曝光

