新莊街頭驚魂！「路怒鐵鎚男」莫名爆打騎士 落網曝超扯動機：以為他在瞪我

警方今日循線逮捕持鐵鎚作勢攻擊騎士的陳姓男子，全案依恐嚇及傷害罪嫌送辦。（翻攝畫面）

新北市新莊地區昨（5日）發生騎士暴力攻擊事件，一名機車騎士行經中正路，大白天遭後方機車騎士徒手毆打頭部，對方甚至從車廂拿出鐵鎚作勢攻擊，嚇得被害人逃離現場，向警方報案。新莊分局今日循線逮捕30歲陳姓男子到案，起出作案用鐵鎚，但嫌犯供稱，誤認遭被害人「瞪眼」才失控動手，全案依恐嚇及傷害罪嫌送辦。

這起衝突發生在5日上午8時許，一名機車騎士行經新莊區中正路時，遭後方另 一名機車騎士徒手毆打頭部，雙方停靠路旁後，動手的騎士再從車廂拿出鐵鎚，作勢持續攻擊，被害人心生畏懼，趕緊騎乘機車逃離現場。

被害人隨後前往新莊分局丹鳳派出所報案，警方獲報調閱監視器畫面，鎖定涉案車輛和犯嫌身分，今日下午循線在天祥街一帶查獲30歲的陳姓犯嫌，並查扣作案用鐵鎚。陳嫌到案則辯稱，誤認被害人「在瞪他」，心生不滿才失控動手，全案訊後依恐嚇及傷害罪嫌移送法辦。

警方逮捕陳嫌同時，起出作案用鐵鎚一把。翻攝畫面

新莊分局也呼籲，行車糾紛應理性溝通處理，切勿因一時情緒訴諸暴力。警方強調，對任何暴力行為均秉持「零容忍」立場，必定迅速查辦、依法嚴懲；如遇緊急或可疑情事，請立即撥打110報案專線，共同維護社會治安與交通安全。

