新莊警出意外！不慎追撞右轉車倒地 車禍瞬間曝光

監視器錄下車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊警分局昌平派出所一名黃姓警員，昨天（1月31日）下午，騎乘警用機車行經離派出所不遠的昌平街、榮華路一段路口時，行駛在外側要直行，不慎與駕車要右轉的梁姓女子發生碰撞，導致黃員右手掌及右膝蓋、右腳踝擦挫傷，所幸並無大礙無須就醫，至於確切車禍事故原因仍待後續進一步釐清。

據了解，這起車禍發生在昨天（31日）下午2時許，新莊分局昌平派出所一名黃姓警員，執行家戶訪查勤務，騎乘警用機車沿著昌平街行駛，剛出派出所不遠，就在榮華路一段發生事故，前方38歲梁姓女子駕車要右轉時，黃員閃避不及不慎發生碰撞，所幸黃員只有右手掌及右膝蓋、右腳踝擦挫傷，無須就醫。

而警方後續到場，發現雙方酒測值均為0，而黃員當下有開啟警示燈，但並未開啟警鳴器，確切車禍事故原因仍待進一步釐清。

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

