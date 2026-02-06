新莊警分局宣導防衛韌性、反詐、交通安全及護童座談會

新莊警分局舉辦守護新北安全座談會。(圖:新莊警分局提供)

▲新莊警分局舉辦守護新北安全座談會。(圖:新莊警分局提供)

為提升民眾面對災害及突發事件的應變能力，新莊警分局於五日舉辦「守護新北安全座談會」，邀請地方里長、金融機構、校園及IKEA、新莊好市多、宏匯廣場等業者，並結合三大捷運系統人員參與。會中透過情境模擬，幫助與會者了解危機應對，強化自我保護能力，共同守護社區安全。

新北市警察局副局長林武宏出席並強調警局在維護治安與交通安全上的決心。他指出，警局近年積極打擊詐騙，案件數及財損金額均下降，顯示成效。近期也加強掃黑及打詐行動，並重視與校園及社區合作，提升學童安全及公共安全意識，增強民眾自我保護能力。

廣告 廣告

新莊分局分局長陳保緒表示，危機發生時民眾應保持冷靜，確實配合警方及相關單位指揮，不擅自穿越管制路段，也不自行處理可疑事件，並落實居家安全防護及個人自保原則。透過案例解析與模擬說明，使民眾清楚了解何時應避難、何種情況不宜外出，以及如何降低自身風險，避免因錯誤判斷造成危害。

鑑於臺灣位處地震帶且位於颱風主要路徑，近年複合型災害頻繁，加上治安與公共安全情勢多變，民眾所面臨的風險已不限於日常治安問題。本次座談會即以「實際發生狀況下民眾如何正確應處」為核心，將防災避難、交通疏導、人身及財物安全與環境安全等觀念，轉化為貼近日常生活的行動指引，提升民眾整體應變韌性。

座談會中，新莊分局偵查隊、交通組、防治組及民防組等單位，透過情境式說明，向民眾宣導災害發生時應配合的交通管制與疏導措施。適逢農曆春節將近，分局同步說明「加強重要節日安全維護工作」規劃，依地方需求與在地特性結合民力，加強大眾運輸系統、場站及人潮聚集場所之巡邏與重點守望，透過警力、民力與保全人員聯防機制，提升通報速度與即時應變效能，確保民眾安心歡度春節。

此外，新莊分局也提醒民眾提高警覺，慎防假訊息、詐騙及趁亂犯罪，避免衍生額外風險；並配合年後新學期開始，說明國小護童勤務措施，結合鄰里及社區力量，共同守護學童上下學安全。活動最後，分局致贈與會人員「新莊馬年好運反詐紅包」宣導品，將識詐觀念融入生活，成為本次座談會宣導亮點之一。