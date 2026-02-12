新莊警分局設機動派出所 春節服務不打烊





農曆春節將至，新北市政府警察局新莊分局配合115年加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為警察工作主軸，提醒民眾加強春節期間防竊、防搶、防詐騙，自2月9日至23日於新莊運動公園（中華路與復興路口）設置機動派出所，現場員警和志工們向民眾宣導各式犯罪預防及時下最新詐騙手法及防竊知識，即時提供完善的諮詢與服務，讓民眾平安過好年。

新莊警分局長陳保緒示，許多民眾計畫連假出遊或返鄉探親，一出門就好幾天不在家，無形中也可能落入宵小光顧名單內。警方建議家中可保留一盞燈光，門口的鞋子假裝擺放凌亂，營造有人在家中出入的錯覺，避免宵小趁虛而入。此外，亦有受理「舉家外出住居安全維護」、護鈔等便民服務，以保障民眾生命財產安全。

新莊警分局呼籲年節期間切記財不露白，若參加親友餐宴聚會，切勿心存僥倖酒後駕車，倘有發現不法應立即打110報案，警方將持續淨化轄區治安，以達治安平穩、交通順暢、民眾安全之目標。

