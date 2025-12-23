新莊警安民專案守望捷運站 暖心助迷童返家

新莊警安民專案守望捷運站暖心助迷童返家。(圖:新北市警察局新莊分局提供)

▲新莊警安民專案守望捷運站暖心助迷童返家。(圖:新北市警察局新莊分局提供)

日前臺北市台北車站捷運站M8出口及南西商圈周邊，接連發生丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人等重大危安案件，造成多人傷亡；警政署已通令全國警察機關強化勤務，並提出「提高見警率、強化聯防機制、快速通報及反應、現場應變處置」等防處作為，以確保公共安全。

新北市警察局新莊分局二十三日表示，為配合警政署防處作為，持續加強大眾運輸場站及人潮聚集處所巡邏、重點守望，並依勤務規劃落實安民專案，強化與場站、保全及相關管理單位之協調聯繫；遇有可疑情事即刻通報，快速調派警力到場，並依現場狀況執行管制封鎖、情勢控制、救護傷亡及逮捕緝兇等應變處置，務求將風險降到最低。

廣告 廣告

在高強度安全維護勤務之際，也有一段溫馨插曲。於二十二日十九時十五分許，新莊分局頭前派出所巡佐黃琦源、警員黃玟瑄擔服十八至二十二時安民專案勤務，於頭前庄捷運站環狀線電梯處發現一名兒童獨自搭乘大眾運輸、手持地圖卻不知搭乘方式，神情徬徨。

員警第一時間上前關心安撫，查知該名王姓男童（七歲）欲獨自返回板橋住家卻不慎迷失，隨即帶返派出所妥適照護並聯繫家屬；其母王姓女子（四十五歲）到所後，員警確認身分無虞並完成交付，男童平安返家，後續亦依規定於婦幼系統通報脆弱家庭，協助銜接必要之關懷支持。

新莊分局呼籲，近期各地場站與商圈人潮眾多，民眾如發現可疑人、事、物或不法情事，請立即通報站務人員或撥打110；家長亦請加強留意孩童動向，教導孩童牢記家屬聯絡方式，避免獨自搭乘大眾運輸而走失。警方將持續以「看得見的守護」提高見警率，結合聯防機制與快速反應，讓每一處場站、每一段通勤路，都更安心。