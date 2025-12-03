新莊警巡邏與機車擦撞 警民輕傷 酒測為零待釐責
行車記錄器
記者黃秋儒／新北報導
新莊警分局今（3）日表示，昌平派出所薛姓警員（男、警專39期）於昨（2）日晚間18時至20時擔服巡邏勤務，其間接獲通報前往處理糾紛案，遂騎乘警用機車馳赴現場。薛員沿中央路往中平路方向直行，行經中央路與中華路口時，因路口號誌為紅燈，薛員即先開啟警示燈及蜂鳴器，並待中華路雙向綠燈直行車輛暫停禮讓後，始通過路口續行。
同時，劉姓女子（47歲）騎乘普通重型機車，沿中華路往中正路方向綠燈直行，雙方於路口不慎發生擦撞致車輛倒地。經了解，此次事故造成薛員膝蓋擦傷、劉女腳踝扭傷，所幸雙方皆意識清楚、均無須送醫；雙方車輛亦僅受輕微刮傷。
新莊警分局指出，事故發生後，新莊警分局交通分隊員警立即到場處理後續事宜，經酒測後雙方酒測值均為 0.00mg/L，排除酒駕因素，相關肇事責任由交通單位進一步調查釐清。
其他人也在看
2025 年 12 月新車預告：JEEP重返台灣、Toyota Crown Sport確定登場、台北車展前哨戰火熱開打！
來到12月，雖冬季已至但2025年的車壇正要迎接最後的高潮。本月的重頭戲先由傳奇越野品牌JEEP宣告正式重返台灣市場打頭陣，而重機市場部分Suzuki也將發表全新復古街車重機GSX-8T&GSX-8TT。當然，年底最重要的活動莫過於「2026 台北新車暨新能源車大展」，在開展前諸多車廠已經摩拳擦掌，而Toyota與Honda兩大日系龍頭更是精銳盡出，包括Crown Sport、Prelude及ZR-V等重量級新車將讓年底的台灣車市未演先轟動！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 小時前 ・ 1
太古集團退出馬自達經銷 內湖、土城據點12/31熄燈
馬自達（MAZDA）在台灣的經銷商太古標達汽車1日無預警發布訊息，宣布旗下內湖所及土城所將營運至今年12月31日止。台灣馬自達隨後證實，雙方合作關係正式畫下句點，消息立即在社群平台及車主社團引發熱烈討論。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 4
Ford Territory 純油 / 油電三車型發表上市，售價 94.9 萬起！
福特六和正式宣布Ford Territory在台上市，本次提供1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電及1.5T汽油渦輪雙動力，全車系共三車型，正式售價94.9萬起，並於2025年底前入主享價值超過8萬的四大早鳥好禮，包含5年原廠保固、3年內建導航圖資更新、3年MyPaaK手機鑰匙2.0服務，以及專屬行李艙旗艦套件。Ford Territory於12月13日起全國全面展開試駕體驗！GOCHOICE購車趣 ・ 13 小時前 ・ 1
五股交流道變更順暢了?!改善工程真的有用嗎？鄭捷表示：早該這麼做了！feat.Hyundai Custin 2.0T
全台最塞交流道之一的五股交流道，目前改善工程已經完成的差不多了，所以我們決定來實際走訪看看，路線會不會變得更複雜，塞車狀況會不會變得更順暢，而且路線會一直行駛林口長上坡，因此這次我們借來了Hyundai Custin 2.0T，236匹/36.0公斤米的動力數據，是否會讓這趟旅程輕鬆許多呢？《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台61車禍「工程防撞車整個被鏟起」休旅車卡車底…22歲男重傷送醫
台61線西濱快速道路昨（11月30日）發生一起死亡車禍。一名張姓男子（22歲）駕駛休旅車行經雲林麥寮南下路段時，不明原因追撞上正在施工的工程防撞車，休旅車直接卡進工程車底下，張男因此受困；消防救護人員到場後，隨即將人救出，但張男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
車市重磅！Mazda經銷商收攤 太古集團證實分手
馬自達（MAZDA）在台經銷商太古標達1日無預警發布訊息，旗下內湖、土城所將營運至今年年底。台灣馬自達隨後證實，雙方合作畫下句點。消息一出立即在部分社群、社團平台引發熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
殺價買車／Toyota C-Cross衝第一 全年十大瘋賣車款曝光
2025年1-11月台灣新車掛牌數來到36萬7133輛，車款看似有百百款，但「暢銷排行榜」卻是一場單方面的屠榜。十大熱賣車款累積7萬8612輛，足足占掉整體市場的4成，當中，和泰汽車傲然於頂流，Toyota靠一己之力包下五個名次，再加上Lexus NX的第六席，在車界，簡直是「一家公司屌打全聯盟」。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
INSTER台灣接單破200！HYUNDAI都會小精靈賣到缺車
HYUNDAI「Fun 電小精靈」INSTER 自上市後聲量一路爆衝，南陽實業今日公布最新數據，全台訂單已突破200張，直接證明台灣都會純電小車市場正急速升溫。由於INSTER在全球同步熱賣、原廠產能滿載，台灣配額相對不多，目前熱門車型與車色平均得等上3個月，搶車氣氛超火熱。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2
2025 年十一月台灣電動車銷售排行榜：特斯拉 Model 3 最熱賣、Toyota 新款 bZ4X 衝前三
2025 年十一月份的台灣電動車掛牌數據出爐，和十月份相比台灣整體電動車掛牌數量有所增長，主要是 Model 3 煥新版和 Toyota 新款 bZ4X 拉抬了不少銷量，前者一口氣奪下十一月台灣最熱賣電動車頭銜，後者的掛牌量則衝上前三名。DDCAR電動車 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
愛玩車／現代電動小車創佳績 訂單突破200張
愛玩車／現代電動小車創佳績 訂單突破200張EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【標車幫幫忙】要買車先來看！美女業代教你這幾招，讓你買車更便宜！
【標車幫幫忙】要買車先來看！美女業代教你這幾招，讓你買車更便宜！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Suzuki Taiwan 推 Swift 20 週年優購專案！
SUZUKI自2004年啟動世界車計畫，將研發視野從日本市場拓展至全球，始終專注於小型車級距，持續深耕、精進。2005年，SUZUKI推出首款「世界戰略車」SWIFT，以近乎全球同步的姿態登陸台灣。經過四個世代的演進，SWIFT憑藉貼心的產品設計、優異的使用品質，深受台灣消費者喜愛。現行SWIFT更以一級能耗效率認證、1,197c.c.牌照稅與燃料費率的節能優勢，以及輕油電的暢快駕馭特性，持續穩居暢銷車款行列。2GameSome ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025 Ford Territory正式上陣！舊換新84.9萬入手「越級」大滿配
繼先前的預賞拍攝後，再次與Ford Territory相遇，終於在「未完待續」的期待中獲得玩美解答。不僅配備比預期更為豐盛，價格設定比推測更具誠意，而科技配置則以一種近乎「越級」的姿態，填滿了現代休旅該有的科技想像。這台車傳遞的訊息相當清晰：Territory不僅是為了補齊產品拼圖，更是試圖在國民休旅的共同記憶裡，刻下一道新的標準線，讓消費者重新正視「休旅的價值」該如何重新定義。 這篇文章 2025 Ford Territory正式上陣！舊換新84.9萬入手「越級」大滿配 最早出現於 SanjiNoir 黑侍樂讀。SanjiNoir 黑侍樂讀 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
【試駕】一座展間要破億？有星巴克喝當然來這裡借Kia!feat.Kia Ceed Sportwagon
Kia全新南港展間由原廠直營、1600坪、造價上億、木質調裝潢、一樓9台新車展示、VIP 商談室、電動車專屬展區、二樓原廠中古車專區、1 & 2 樓新車及中古車交車室、1 & 2 樓服務廠共14個維修工位 & 1 天最多可維修 80 台車、電動車專屬維修工作區、電池整備中心與星巴克咖啡可以享用。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
MAZDA內湖旗艦店年底熄燈 原址有望迎來新品牌
MAZDA標達汽車稍早發布公告，確認內湖旗艦店與土城所將於2025年12月 31日正式結束營運。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 3
疑駕駛身體不適 公車突失控逆向直撞拖吊車 2駕駛一度受困
中部中心／綜合報導台中霧峰發生驚險事故！2日下午3點左右，一輛公車，失控衝到對向車道，撞擊一輛路過的拖吊車，及停放路邊的轎車，事故也導致，1名客運乘客受傷，拖吊車司機、公車駕駛一度受困！監視器拍下，一輛公車，突然偏移行車路線，接著衝上分隔島，似乎撞到什麼東西，周圍瞬間揚起大片塵土。公車橫卡在車道上，車頭撞上一台拖吊車，就連路邊臨停車輛，也沒被放過，三台車擠成一團，車頭全都撞得咪咪冒冒。公車突失控"逆向撞拖吊車" 兩車駕駛一度受困（圖／翻攝畫面）霧峰消防分隊小隊長何木聰：「公車原本是要往南行駛，後來逆向不知道什麼原因撞到對向，剛好拖吊車路過結果被撞擊，導致公車司機，拖吊車司機人員都受困，公車內有一名18歲男性受傷。」遭波及轎車車主：「很大聲好像氣爆一樣，車子是沒關係啦，車子撞壞就壞了啊，人最重要啦。」事發就在2日下午3點左右，台中市霧峰區，這台公車行經中正路時，駕駛疑似突然身體不適，才會衝到對向，撞擊路過的拖吊車，還波及到路邊停放的白色轎車，事故也導致，公車上1名乘客受傷，而客運及拖吊車駕駛，一度受困。"疑身體不適"公車直撞拖吊車 2駕駛1乘客受傷送醫（圖／民視新聞）拖吊車業者：「司機打給我啊，卡在車上打給我，說他被夾在車上，趕快過來幫他處理。」霧峰分局交通分隊分隊長蘇泯彥：「本起事故致3人受傷，酒測值均為0，詳細肇事原因送交通警察大隊分析研判。」疑似是駕駛身體不適，才導致客運失控衝對向，所幸經過搶救，3名傷者，生命均無大礙。原文出處：公車突失控逆向對撞拖吊車 2駕駛一度受困 更多民視新聞報導恍神釀禍！新竹汽車駕駛「撞四機車」 一女卡車底「民眾抬車救援」6機車等紅燈遭汽車撞上 28歲女卡車底眾人救援胡釋安變裝修工人！見徐新洋「釘槍射臉」嚇傻 意外傷勢曝光民視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
BMW 推新年式 7 系列，三編成 475 萬起！
BMW總代理汎德正式發表全新年式BMW 7系列豪華旗艦車款，分別為735i Pure Excellence、735i M Edition以及740i M Edition，建議售價475萬元起。2GameSome ・ 1 天前 ・ 發起對話
美式賣場停車場見「暴衝撞車又撞柱」 駕駛疑毒駕
台中市 / 綜合報導 台中北屯一間美式賣場，昨(30)日發生離譜車禍，一輛銀色轎車開車離開時，在3樓的停車場撞上停在車格內的白色越野休旅車，倒退又撞上猛力撞上柱子，開在他前面的汽車嚇到想要趕快走，但也來不及離開，就被暴衝而來的銀色轎車撞上，一共3車被波及受損，幸好沒有人員傷亡。而這名肇事駕駛，初步驗出毒品陽性反應，涉嫌毒駕，警方採集尿液進一步送驗釐清。 一輛銀色轎車慢慢往前開，碰得一聲撞上白色越野休旅車，駕駛沒有停下，先是前開又倒退，直接猛撞上後方柱子，車內駕駛說：「我們趕快走。」汽車內的駕駛嚇得要趕快走，但來不及，銀色轎車又向前暴衝，直直開過來撞上汽車。其他車輛駕駛看到拍下事故現場，銀色轎車的後車箱都被撞凹爆開，後保險桿掉落，再看他的車頭引擎蓋炸開，前保險桿毀損嚴重，被它撞上的灰色休旅車，右後側車殼被撞碎，民眾說：「這是很危險的，那真的是有問題啦，(駕駛)技術也不好吧，(可能)精神恍惚之類的吧。」離譜車禍發生在台中北屯這間美式賣場，回到現場柱子都是擦撞痕跡，警方調查，肇事的是41歲李姓男子，他下午4點多買完東西，離開時在三樓停車場車道，他先撞上白色休旅越野車，後退撞上柱子，又撞上前方休旅車，推撞到銀色轎車，一連造成3車受損，幸好沒有人傷亡。中市警五分局松安所副所長翁林翊說：「李男精神恍惚，疑似施用毒品後駕車，經李男同意後實施唾液毒品快篩，呈陽性反應。」這名李姓駕駛，車上沒有違禁品，初步快篩驗出毒品陽性反應，涉嫌毒駕，要等待尿液檢測結果將他移送法辦。 ※《華視新聞網》提醒您，拒絕毒品 珍惜生命※ 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
SUZUKI 12月份 全車系進化齊發：SWIFT 20周年感恩專案領銜，S-CROSS／VITARA／CARRY／Jimny 全面升級與限時優惠同步登場
SUZUKI 12月份 全車系進化齊發：SWIFT 20周年感恩專案領銜，S-CROSS／VITARA／CARRY／Jimny 全面升級與限時優惠同步登場SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
NISSAN全新一代ProPILOT先進駕駛輔助技術結合光達將在日本公共道路展開試運行
NISSAN本月啟動了下一代 ProPILOT先進駕駛輔助技術的試運行展示，該技術計劃於 日本2027 會計年度（2027年4月1日開始）在日本上市，一組由NISSAN Ariya 的純電動原型車所組成的一支車隊，將在東京市中心複雜的城市環境中展示了其可教人信賴的自動駕駛能力。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話