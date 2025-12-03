新莊警巡邏與機車擦撞 警民輕傷 酒測為零待釐責

行車記錄器

記者黃秋儒／新北報導

新莊警分局今（3）日表示，昌平派出所薛姓警員（男、警專39期）於昨（2）日晚間18時至20時擔服巡邏勤務，其間接獲通報前往處理糾紛案，遂騎乘警用機車馳赴現場。薛員沿中央路往中平路方向直行，行經中央路與中華路口時，因路口號誌為紅燈，薛員即先開啟警示燈及蜂鳴器，並待中華路雙向綠燈直行車輛暫停禮讓後，始通過路口續行。

同時，劉姓女子（47歲）騎乘普通重型機車，沿中華路往中正路方向綠燈直行，雙方於路口不慎發生擦撞致車輛倒地。經了解，此次事故造成薛員膝蓋擦傷、劉女腳踝扭傷，所幸雙方皆意識清楚、均無須送醫；雙方車輛亦僅受輕微刮傷。

莊莊警分局提供

新莊警分局指出，事故發生後，新莊警分局交通分隊員警立即到場處理後續事宜，經酒測後雙方酒測值均為 0.00mg/L，排除酒駕因素，相關肇事責任由交通單位進一步調查釐清。