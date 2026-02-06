新莊警座談會 多面向宣導防災防衛韌性、反詐、交安及護童

新北市警局副局長林武宏致詞。新莊警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

為提升民眾面對突發災害及治安事件的應變能力，新莊警分局昨（5）日舉辦「守護新北安全座談會」，邀集地方里長、金融機構、在地大型商場業者及北北桃捷運系統相關人員參與，透過情境模擬與案例解析，將防衛韌性轉化為生活化的行動指引。

​新北市警察局副局長林武宏蒞臨座談時指出，市警局近年強力推動「掃黑、打詐」專案，整體詐騙財損已顯著下降，並持續深耕校園與社區合作。新莊警分局長陳保緒則強調，面對地震、颱風等複合型災害或治安危機時，「冷靜配合指揮」是首要原則，現場同步教學如何落實居家防護與自保，避免錯誤判斷造成二次傷害。

廣告 廣告

新莊警分局長陳保緒致詞。新莊警分局提供

​針對即將到來的農曆春節，警方也說明「加強重要節日安全維護工作」規劃，將結合民力加強人潮聚集場所巡邏。此外，為迎接開學季，分局亦說明國小護童勤務，整合鄰里力量守護校園安全。活動尾聲，分局更致贈極具特色的「新莊馬年好運反詐紅包」，將識詐觀念融入節慶。新莊分局強調，透過警、保、民聯防機制，能大幅提升通報速度與應變效能，確保市民能安心歡度佳節。