新莊警攜手善心人士寒冬送暖 讓院童、弱勢家庭過個好年





農曆春節將至，新莊分局除持續致力於治安、交通等主軸工作外，新莊分局特別結合「新北市新莊警民關係促進會及大川實業有限公司」籌募善款及生活物資，於春節前夕，針對弱勢家庭於歲末送出關懷，讓孩子們也能暖心過年。

新莊分局員警平時除了維護社會治安、保障民眾安全外，也不定期關懷訪視弱勢關懷活動，今年特別擇定春節前由陳分局長偕同新莊警民關係促進會會長黃金泉、副會長黃桂芳及大川實業黃董事長等，共同前往「基督教芥菜種會愛心育幼院」慰問致贈春節加菜金及生活物品一批，希望可以讓院童們、弱勢家庭過個好年。

本次慰問提供10萬元慰問金，希能藉此拋磚引玉，引起社會大眾共同響應，發揮雪中送炭精神，擴大關懷對象，讓更多團體積極參與，對社會弱勢族群多一份關心與協助，讓其可以歡度寒冬佳節。也提醒社會關懷不分時節，鼓勵民眾如有意投入公益行列，可透過合法管道與社福單位聯繫，投入愛心同時注意反詐騙，保障自身財產。

