新莊警機車值勤遭撞 38歲女轉彎「擊倒員警」

新北市新莊警分局昌平派出所黃姓警員於昨（31日）下午騎乘警用機車執行家戶訪查勤務時，遭38歲梁姓女子駕駛的右轉車輛撞擊倒地，造成右手掌及右膝蓋、右腳踝擦挫傷，經酒測後，雙方酒測值均為0，後續由警方依相關處理程序辦理，釐清相關事故原因及責任歸屬，分局表示，將提醒同仁，要有防禦駕駛觀念，以自身安全為優先。

昨日下午2點多，黃員騎乘警用機車直行家戶訪查勤務，他開啟警示燈直行於昌平街，行經榮華路一段路口時，遇到剛起步要右轉的梁女車輛，結果雙方發生撞擊，黃員當場連人帶車倒地，造成手腳輕微受傷，但不需就醫。

後續由新莊交通分隊到場，替2人實施酒測後，確認皆無酒駕情形，現場由交通隊警員進行測繪，並依交通事故處理程序辦理，釐清事故原因及雙方責任歸屬。



