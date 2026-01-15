新莊警盤查逮通緝犯 槓上開花緝獲槍毒依法究辦





新莊分局光華派出所14日深夜執行攔查勤務時，發現一輛租賃自小客車於新莊區四維路一帶變換車道未依規定使用方向燈，遂攔停查證。盤查過程確認駕駛黃男（92年次）為台中地檢發布之詐欺通緝犯。員警依法附帶搜索，在黃男身上及車內查獲多項毒品（含卡西酮、安非他命、愷他命等）並查扣相關證物。

新北市政府警察局長方仰寧指出，依托咪酯等新興毒品濫用情形嚴重，毒品危害已進入校園，施用年齡層下降，同儕間模仿學習，對青少年安全構成威脅；並提及民國113年7月及9月，市警局三重警分局警員與土城警分局派出所所長先後遭毒駕衝撞殉職，凸顯新興毒品濫用及毒駕對第一線執法人員與公共安全的高度風險。

市長侯友宜強調，毒駕執法42天查獲832件案件，已占全年比例47%，市府已動用預備金補足毒尿及唾液快篩試劑，並宣示春節與尾牙期間將全面強化執法，「毒駕零容忍」，讓市民安心過年。

新莊分局表示，持續加強線上盤查與路檢攔查力道，並配合毒品唾液快篩新制落實執行，以提高查緝毒駕及毒品犯罪效率。本案即為同仁強化勤務作為具體成果，除當場查獲詐欺通緝犯外，並查扣多項毒品，另駕駛部分經唾液快篩呈愷他命、安非他命陽性反應，警方依規定扣車告發並採集尿液送驗。

另員警持續追查後，15日凌晨於新莊區某停車場內，於普重機車內查獲改造手槍1把、彈匣1個及9毫米子彈20顆。全案依毒品危害防制條例、公共危險及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移請新北地檢署偵辦；另詐欺通緝部分，將解送台中地檢署歸案。

新莊分局強調，面對新興毒品滲透及毒駕風險，將持續強化攔查、緝毒與肅槍作為，對毒駕、槍械及毒品犯罪採取零容忍，確保春節及年節活動期間治安平穩，維護市民生命財產安全。

※【台灣好新聞】提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：1925(依舊愛我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

