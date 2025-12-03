新莊警處理糾紛！鳴笛閃燈衝現場 遭婦人擊落畫面曝光

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊警分局昌平派出所薛姓警員，昨天（2日）晚間獲報轄區有糾紛案，鳴笛閃燈要通過中華路三段、中央路口，見左右來車都已停下禮讓，便要加速通過，未料，卻仍被劉姓女機車騎士撞上，所幸雙方都只有輕微擦挫傷，並無大礙，確切車禍事故原因仍待釐清。

薛員見車流都已禮讓，這才起步通過。（圖／翻攝畫面）

據了解，警專39期畢業，現年26歲的薛姓警員，目前任職於新莊警分局昌平派出所，昨天（2日）晚間執行18至20時的巡邏勤務時，接獲通報轄區內有糾紛事件，隨即騎乘警用機車，開啟警示燈與蜂鳴器趕赴現場處置。

薛員要通過路口時，煞車不及撞上突然竄出的劉婦。（圖／翻攝畫面）

薛員騎車沿著中央路往中平路方向行駛，行經中華路三段路口時，由於該路口較大，薛員停下車輛查看，確認中華路三段雙向車流都已暫停、禮讓，這才起步通過路口，未料，卻仍被行駛在外側的47歲劉姓女騎士撞上。

所幸當時雙方車速都不算太快，雙方倒地後，便立即自行爬起，薛員膝蓋擦傷、劉婦腳踝扭傷，送醫後均無大礙，後續對雙方施以酒測，酒測值均為0，確切車禍原因仍待釐清。

監視器錄下撞擊瞬間。（圖／翻攝畫面）

